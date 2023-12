Colníci pri prehliadke troch predajní v Bratislave našli falzifikáty módnych doplnkov za 350-tisíc eur

Falzifikáty kabeliek a peňaženiek

12.12.2023 (SITA.sk) - Príslušníci finančnej správy našli v troch prevádzkach na Starej Vajnorskej v Bratislave falzifikáty módnych doplnkov v hodnote tisícov eur. Ako informovala hovorkyňa Colného úradu CÚ ) Bratislava Drahomíra Adamčíková , výsledkom záchytu v uplynulých týždňoch je 558 kusov kabeliek, 85 peňaženiek a 108 párov topánok známych predajcov, ktorým by vznikla celková škoda takmer 350-tisíc eur.Hliadka príslušníkov CÚ Bratislava v rámci kontroly vykonala v uplynulých týždňoch prehliadku priestorov troch predajní na ulici Stará Vajnorská. V prvej objavili podozrivý tovar vykazujúci znaky porušovania práva duševného vlastníctva.„Daňový subjekt nevedel k tomuto tovaru predložiť doklady o pôvode a spôsobe nadobudnutia," uviedla Adamčíková s tým, že išlo o 558 kabeliek a 85 kusov peňaženiek značky BALENCIAGA. Škodu vyčíslili na viac ako 320-tisíc eur.V ďalších dvoch obchodoch - v predajni aj v skladových priestoroch - našli príslušníci finančnej správy spolu 108 párov obuvi značky OFF WHITE.„Ak by sa predali na trhu ako originálne výrobky, majiteľovi ochrannej známky by vznikla škoda 18 900 eur," dodala hovorkyňa s tým, že ani v tomto prípade predajca nepredložil doklady o pôvode a spôsobe nadobudnutia.