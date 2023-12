Ministerstvo kultúry bude na budúci rok hospodáriť s rozpočtom takmer 500 miliónov eur

Nárokovateľný príspevok pre RTVS

12.12.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR bude v roku 2024 hospodáriť s rozpočtom takmer 500 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu.V danej sume sú obsiahnuté výdavky na podporu podriadených organizácií rezortu kultúry, prostriedky na projekty zamerané na zachovanie a rozvoj kultúrneho dedičstva prostredníctvom Dotačného systému MK SR či výdavky na podporu verejnoprávnych inštitúcií a ostatných subjektov verejnej správy, ako sú Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) , Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), ale tiež Audiovizuálny fond , Fond na podporu umenia, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Matica slovenská a Csemadok.V kapitole ministerstva kultúry sú obsiahnuté aj výdavky na podporu činnosti cirkví a náboženských spoločností, prostriedky na strategické zámery kapitoly a aj výdavky na informačné technológie.V budúcom roku sa počíta so zmenou výšky nárokovateľného príspevku pre RTVS. Ten bol v roku 2023 ukotvený v legislatíve vo forme percentuálneho podielu hrubého domáceho produktu (HDP) Pôvodne stanovená suma rovnajúca sa 0,17 percenta HDP sa zmení na 0,12 percenta HDP. Počíta sa zo zachovaním príjmov RTVS na úrovni minulých rokov, zároveň sa garantuje každoročný nárast v súlade s makroekonomickým vývojom slovenskej ekonomiky.Nárokovateľný príspevok by v budúcom roku mal byť vo výške 132 miliónov eur, v roku 2025 136 miliónov eur a o rok na to 148 miliónov eur.„Novelou z roku 2023 sa rovnakým mechanizmom napojil na percento HDP aj transfer MK SR pre TASR, a to vo výške 0,0029 percenta HDP spred dvoch rokov vyjadreného v bežných cenách, čím sa zabezpečí každoročný rast príspevku na činnosť TASR," uvádza materiál.Kapitola kultúry zahŕňa aj necelých 49 miliónov eur na filmové projekty, pričom podpora filmového priemyslu je realizovaná skrze Audiovizuálny fond.„Do rozpočtu kapitoly bolo zapracované zvýšenie kapitálových výdavkov na sumu 36,1 mil. eur v roku 2024, na sumu 52,2 mil. eur v roku 2025 a na sumu 42,9 mil. eur v roku 2026. Tieto výdavky sú určené najmä na investičné účelové projekty RTVS, na dotačný systém Obnovme si svoj dom a na rekonštrukciu a modernizáciu Štátnej opery v Banskej Bystrici, historickej budovy Slovenského národného divadla , Kláštora minoritov v Levoči, Slovenskej národnej knižnice v Martine a na obnovu hradu Krásna Hôrka," uvádza sa v materiáli.