Colníci v Pakistane podajú odvolanie proti prepusteniu Češky Hlůškovej

Pakistanskí colníci v priebehu pondelka podajú odvolanie proti prepusteniu Češky Terezy Hlůškovej, ktorú súd v novembri zbavil obžaloby v prípade pašovania deviatich kilogramov heroínu. Češku pred vyše dvoma týždňami prepustili z väzenia, odvtedy sa stále nachádza v Islamabade. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.





Colná správa podľa informácií servera iDNES.cz zároveň podá návrh, aby občianka Českej republiky zotrvala v Pakistane až dovtedy, kým najvyšší súd, ktorý sa odvolaním bude zaoberať, nerozhodne o jej vine či nevine.Colníci by mali súdu predložiť nové dôkazy o tom, ako sa nakladalo s drogami nájdenými v Hlůškovej kufri, kam putovali, kto s nimi manipuloval, kto skúmal obsah kufra i ako došlo k jeho odhaleniu."Môžem potvrdiť, že colníci podávajú odvolanie. Sme v kontakte s pakistanskými úradmi a usilujeme sa o výjazdné povolenie, aby sa mohla čo najskôr vrátiť," povedala Novinkám.cz hovorkyňa českého ministerstva zahraničných vecí Eva Davidová.Hlůškovej návrat do Česka sa tak predlžuje, vyriešenie výjazdného povolenia by mohlo trvať niekoľko týždňov, píšu ďalej Novinky.cz.Pakistanskí colníci zadržali Hlůškovú v januári 2018 na tamojšom letisku s deviatimi kilogramami heroínu. Češka vinu odmietala a pôvodne tvrdila, že o drogách nevedela. Svoju výpoveď niekoľkokrát zmenila. Uviedla, že do Pakistanu cestovala za prácou modelky a niekto jej drogy do kufra podstrčil.Súd Hlůškovú nakoniec poslal v marci 2019 do väzenia na osem rokov a osem mesiacov, avšak začiatkom novembra tohto roka ju oslobodil spod obžaloby. Sudcovia vzali do úvahy nesprávne vykonanie vyšetrovania prípadu – zhruba 15-kilometrová cesta drog z letiska do laboratórií totiž trvala 12 hodín. Z väzenia bola Češka prepustená 20. novembra, odvtedy je ubytovaná na hoteli v Islamabade.