Tvorkyňa vakcíny proti covidu varuje pred ešte horšou pandémiou

Britská vedkyňa Sarah Gilbertová, ktorá stála pri zrode vakcíny proti covidu vyvinutej v spolupráci Oxfordskej univerzity a britskej spoločnosti AstraZeneca, varuje, že budúca pandémia by mohla byť ešte horšia a mať ešte viac obetí než tá súčasná. Gilbertová zdôrazňuje, že svet musí stavať na kľúčových ponaučeniach z choroby COVID-19 a na prípadnú novú pandémiu sa lepšie pripraviť - aj investíciami do výskumu.





V prednáške, ktorá má byť odvysielaná v pondelok večer spravodajskou stanicou BBC, Gilbertová upozorňuje, že "to nie je poslednýkrát, čo vírus ohrozuje naše životy a naše živobytie. Pravdou je, že ďalší (vírus) by mohol byť horší. Môže byť nákazlivejší, smrtnejší, alebo oboje".Táto profesorka vakcinológie na Oxfordskej univerzite, ktorá pomohla vytvoriť vakcínu proti covidu používanú teraz vo viac ako 170 krajinách sveta, bude vo svojej prednáške apelovať, aby "sme pre nedostatok financií neprišli o vedecký pokrok dosiahnutý v boji proti koronavírusu" SARS-CoV-2.Podľa výňatkov z prednášky sa Gilbertová bude venovať aj novému variantu omikron, ktorý viedol Britániu k zintenzívneniu kampane na podporu vakcín a znovuzavedeniu povinného nosenia rúšok v doprave a obchodoch.Gilbertová tiež vysvetlí, že variant omikron "obsahuje mutácie, o ktorých je už známe, že zvyšujú prenosnosť vírusu" a že "protilátky vyvolané vakcínami alebo kontamináciou inými variantmi môžu byť pri prevencii infekcie omikronom menej účinné".Upriami súčasne pozornosť na skúsenosti z nedávnej minulosti, keď "sme už videli, že znížená ochrana pred infekciou a miernym ochorením nemusí nutne znamenať zníženú ochranu pred ťažkým ochorením a smrťou.""Kým nebudeme vedieť viac, musíme byť opatrní a prijať opatrenia na spomalenie šírenia tohto nového variantu," píše sa v prednáške Sarah Gilbertovej.S cieľom obmedziť šírenie variantu omikron vláda Spojeného kráľovstva minulý víkend oznámila, že cestujúci do Británie sa ešte pred odchodom budú musieť podrobiť testu a predložiť jeho negatívny výsledok. Najneskôr do dvoch dní po príchode do Británie by si potom mali dať urobiť PCR test a izolovať sa, kým nedostanú jeho výsledok.Gilbertová bola začiatkom tohto roka za svoje služby pre vedu a verejné zdravie povýšená kráľovnou Alžbetou II. do šľachtického stavu.Vývoju a testovaniu vakcín sa Gilbertová venuje už viac ako desať rokov. Pred koronavírusmi pracovala na vývoji vakcíny proti chrípke, ktorá by bola účinná proti všetkým jej kmeňom, či proti ebole. Projekt vývoja vakcíny proti chorobe COVID-19 iniciovala Gilbertová začiatkom roku 2020 po tom, ako bol koronavírus SARS-CoV-2 prvýkrát detegovaný v Číne. Gilbertovej a jej tímu sa vďaka vakcíne Vaxzevria pripisuje záchrana miliónov životov.Gilbertovej prednáška, ktorú odvysiela BBC, je súčasťou prednáškového cyklu Richard Dimbleby Lecture uvádzaného takmer každý rok od roku 1972. S prednáškou vystupuje vplyvná osobnosť z oblasti podnikania, vedy alebo politiky. Prednášku uvádzajú striedavo Dimblebyho synovia David a Jonathan.