Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 5.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Fridrich
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

05. marca 2026

Colníci vykonali akciu Simulátor, riešia prípad nadmerných odpočtov DPH pri dovoze luxusných áut


Tagy: Colníci Dovoz Luxusné autá nadmerné odpočty DPH

Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) vykonali v stredu 4. marca akciu s krycím názvom „Simulátor“. Ako finančná správa v ...



Zdieľať
img_1652_copy 676x451 5.3.2026 (SITA.sk) - Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) vykonali v stredu 4. marca akciu s krycím názvom „Simulátor“. Ako finančná správa v tejto súvislosti informovala, zásah sa uskutočnil na území Banskobystrického kraja a zameraný bol na podozrenia z porušovania daňových predpisov pri dovoze luxusných vozidiel na Slovensko.


„Akcia vychádzala z vlastnej operatívnej a analytickej činnosti KÚFS. Príslušníci finančnej správy vykonali úkony voči šiestim obchodným spoločnostiam, ktoré sú podozrivé z neoprávneného uplatňovania nadmerných odpočtov DPH pri obchodovaní s luxusnými automobilmi,“ uviedol hovorca finančnej správy Daniel Kováč. Doplnil, že počas akcie príslušníci finančnej správy zaistili účtovnú dokumentáciu týchto spoločností.

Kriminálny úrad finančnej správy zároveň vydal rozhodnutia o uložení predbežného opatrenia na majetok. „Dôvodom je obava, že nesplatná alebo ešte nevyrubená daň by v budúcnosti nemusela byť uhradená alebo by mohla byť nevymožiteľná,“ vysvetlil hovorca. Ako ďalej uviedol, zaistená účtovná dokumentácia bude postúpená príslušným orgánom na ďalšie konanie. „Finančná správa bude v prípade pokračovať v súlade s platnou legislatívou,“ dodal Kováč.


Zdroj: SITA.sk - Colníci vykonali akciu Simulátor, riešia prípad nadmerných odpočtov DPH pri dovoze luxusných áut © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Colníci Dovoz Luxusné autá nadmerné odpočty DPH
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Predpredaj série Samsung Galaxy S26 pokračuje. Novinky prinášajú vyššiu ochranu súkromia aj integrovanú AI

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 