|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 5.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Fridrich
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. marca 2026
Colníci vykonali akciu Simulátor, riešia prípad nadmerných odpočtov DPH pri dovoze luxusných áut
Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) vykonali v stredu 4. marca akciu s krycím názvom „Simulátor“. Ako finančná správa v ...
Zdieľať
5.3.2026 (SITA.sk) - Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) vykonali v stredu 4. marca akciu s krycím názvom „Simulátor“. Ako finančná správa v tejto súvislosti informovala, zásah sa uskutočnil na území Banskobystrického kraja a zameraný bol na podozrenia z porušovania daňových predpisov pri dovoze luxusných vozidiel na Slovensko.
„Akcia vychádzala z vlastnej operatívnej a analytickej činnosti KÚFS. Príslušníci finančnej správy vykonali úkony voči šiestim obchodným spoločnostiam, ktoré sú podozrivé z neoprávneného uplatňovania nadmerných odpočtov DPH pri obchodovaní s luxusnými automobilmi,“ uviedol hovorca finančnej správy Daniel Kováč. Doplnil, že počas akcie príslušníci finančnej správy zaistili účtovnú dokumentáciu týchto spoločností.
Kriminálny úrad finančnej správy zároveň vydal rozhodnutia o uložení predbežného opatrenia na majetok. „Dôvodom je obava, že nesplatná alebo ešte nevyrubená daň by v budúcnosti nemusela byť uhradená alebo by mohla byť nevymožiteľná,“ vysvetlil hovorca. Ako ďalej uviedol, zaistená účtovná dokumentácia bude postúpená príslušným orgánom na ďalšie konanie. „Finančná správa bude v prípade pokračovať v súlade s platnou legislatívou,“ dodal Kováč.
Zdroj: SITA.sk - Colníci vykonali akciu Simulátor, riešia prípad nadmerných odpočtov DPH pri dovoze luxusných áut © SITA Všetky práva vyhradené.
„Akcia vychádzala z vlastnej operatívnej a analytickej činnosti KÚFS. Príslušníci finančnej správy vykonali úkony voči šiestim obchodným spoločnostiam, ktoré sú podozrivé z neoprávneného uplatňovania nadmerných odpočtov DPH pri obchodovaní s luxusnými automobilmi,“ uviedol hovorca finančnej správy Daniel Kováč. Doplnil, že počas akcie príslušníci finančnej správy zaistili účtovnú dokumentáciu týchto spoločností.
Kriminálny úrad finančnej správy zároveň vydal rozhodnutia o uložení predbežného opatrenia na majetok. „Dôvodom je obava, že nesplatná alebo ešte nevyrubená daň by v budúcnosti nemusela byť uhradená alebo by mohla byť nevymožiteľná,“ vysvetlil hovorca. Ako ďalej uviedol, zaistená účtovná dokumentácia bude postúpená príslušným orgánom na ďalšie konanie. „Finančná správa bude v prípade pokračovať v súlade s platnou legislatívou,“ dodal Kováč.
Zdroj: SITA.sk - Colníci vykonali akciu Simulátor, riešia prípad nadmerných odpočtov DPH pri dovoze luxusných áut © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Predpredaj série Samsung Galaxy S26 pokračuje. Novinky prinášajú vyššiu ochranu súkromia aj integrovanú AI
Predpredaj série Samsung Galaxy S26 pokračuje. Novinky prinášajú vyššiu ochranu súkromia aj integrovanú AI