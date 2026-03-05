|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 5.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Fridrich
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Predpredaj série Samsung Galaxy S26 pokračuje. Novinky prinášajú vyššiu ochranu súkromia aj integrovanú AI
Tagy: PR Samsung Samsung Galaxy
Vlajkový model Galaxy S26 Ultra prináša technologickú novinku, ktorá zatiaľ nemá v segmente konkurenciu - integrovanú technológiu Privacy Display. Ide o riešenie zabudované priamo do displeja, ktoré ...
Zdieľať
5.3.2026 (SITA.sk) - Vlajkový model Galaxy S26 Ultra prináša technologickú novinku, ktorá zatiaľ nemá v segmente konkurenciu – integrovanú technológiu Privacy Display.
Ide o riešenie zabudované priamo do displeja, ktoré upravuje šírenie svetla z pixelov tak, aby bol obsah čitateľný pre používateľa, no výrazne obmedzený z bočných uhlov. V praxi to znamená vyššiu ochranu citlivých dát bez potreby dodatočných filtrov či fólií.
Samsung pri sérii Galaxy S26 stavia AI do pozície systémovej vrstvy, nie izolovanej funkcie. Galaxy AI pracuje naprieč aplikáciami, spracúva kontext používateľa a umožňuje zadávanie komplexných úloh hlasom.
Podpora AI asistentov Gemini, Perplexity a (v anglickom jazyku) aj Bixby rozširuje možnosti integrácie. Telefón dokáže napríklad vyhľadávať obsah v galérii podľa kontextu, pracovať s plánovaním či reagovať na zadania bez manuálneho prepínania medzi aplikáciami.
O výkon sa stará procesor Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy, ktorý dopĺňa vylepšený systém chladenia. Ten umožňuje stabilný výkon aj pri náročných úlohách, ako je práca s videom či mobilné hranie.
Model Ultra prináša aj funkciu uzamknutia horizontu pri videu, ktorá pomáha stabilizovať obraz pri pohybe. Ide o riešenie zamerané na používateľov, ktorí čoraz častejšie využívajú telefón ako primárny nástroj na tvorbu videoobsahu.
Fotografický systém ťaží zo svetelnejších objektívov a pokročilejšieho spracovania obrazu. Výsledkom sú detailnejšie nočné zábery s vyšším dynamickým rozsahom a nižšou úrovňou šumu.
Galaxy S26, S26+ aj S26 Ultra budú na Slovensku dostupné od 11. marca 2026. Predobjednávky prebiehajú od 25. februára do 10. marca 2026 (vrátane) alebo do vypredania zásob. V rámci nich môžete získať S26 a S26+ s väčšou pamäťou za cenu nižšej, rovnako to platí aj pri verzii S26 Ultra, rovnako to platí aj pre model S26 Ultra, pričom 1 TB verziu je možné získať za zvýhodnenú cenu po zadaní kódu UPGRADE. Zároveň si môžete cenu znížiť odpredajom svojho starého zariadenia na www.novysamsung.sk alebo využiť nákup na splátky. Prvé dodávky sú plánované od 6. marca.
Séria Galaxy S26 je chránená platformou Samsung Knox a výrobca deklaruje až sedem rokov bezpečnostných aktualizácií. Nechýba inteligentné preverovanie hovorov ani systém upozornení na podozrivé prístupy aplikácií k citlivým údajom.
Spolu s novou sériou Galaxy S26 prichádzajú aj slúchadlá Galaxy Buds4 a Buds4 Pro. Ponúkajú kvalitný zvuk, potlačenie hluku a umožňujú ovládať AI funkcie hlasom – bez toho, aby ste museli držať telefón v ruke.
Predobjednávky prebiehajú od 25. februára do 10. marca 2026 (vrátane) alebo do vypredania zásob. Oficiálny predaj štartuje 11. marca, pričom prvé dodávky sú plánované už od 6. marca.
V rámci predpredaja môžu zákazníci získať vyššiu pamäťovú verziu za cenu nižšej. Po zadaní promo kódu UPGRADE sa cena vybraných modelov (napr. 512 GB verzie) zníži na úroveň nižšej kapacity. Úspora môže dosiahnuť až 230 €. Zvýhodnená je aj 1 TB verzia modelu Galaxy S26 Ultra.
Ďalšou možnosťou optimalizácie ceny je program Trade-In, v rámci ktorého môže výkup staršieho zariadenia znížiť cenu nového modelu o stovky eur. K dispozícii je aj nákup na splátky bez úrokov cez Klarna a vernostný program Samsung Rewards.
Exkluzívne v oficiálnom e-shope nájdu zákazníci aj špeciálne farebné varianty Pink Gold a Silver Shadow. Všetky informácie o aktuálnych ponukách nájdete na stránkach www.novysamsung.sk alebo www.samsung.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Predpredaj série Samsung Galaxy S26 pokračuje. Novinky prinášajú vyššiu ochranu súkromia aj integrovanú AI © SITA Všetky práva vyhradené.
Ide o riešenie zabudované priamo do displeja, ktoré upravuje šírenie svetla z pixelov tak, aby bol obsah čitateľný pre používateľa, no výrazne obmedzený z bočných uhlov. V praxi to znamená vyššiu ochranu citlivých dát bez potreby dodatočných filtrov či fólií.
AI ako systémová vrstva
Samsung pri sérii Galaxy S26 stavia AI do pozície systémovej vrstvy, nie izolovanej funkcie. Galaxy AI pracuje naprieč aplikáciami, spracúva kontext používateľa a umožňuje zadávanie komplexných úloh hlasom.
Podpora AI asistentov Gemini, Perplexity a (v anglickom jazyku) aj Bixby rozširuje možnosti integrácie. Telefón dokáže napríklad vyhľadávať obsah v galérii podľa kontextu, pracovať s plánovaním či reagovať na zadania bez manuálneho prepínania medzi aplikáciami.
O výkon sa stará procesor Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy, ktorý dopĺňa vylepšený systém chladenia. Ten umožňuje stabilný výkon aj pri náročných úlohách, ako je práca s videom či mobilné hranie.
Stabilnejší obraz a pokročilé spracovanie nočných záberov
Model Ultra prináša aj funkciu uzamknutia horizontu pri videu, ktorá pomáha stabilizovať obraz pri pohybe. Ide o riešenie zamerané na používateľov, ktorí čoraz častejšie využívajú telefón ako primárny nástroj na tvorbu videoobsahu.
Fotografický systém ťaží zo svetelnejších objektívov a pokročilejšieho spracovania obrazu. Výsledkom sú detailnejšie nočné zábery s vyšším dynamickým rozsahom a nižšou úrovňou šumu.
Dostupnosť a výhodnejší nákup
Galaxy S26, S26+ aj S26 Ultra budú na Slovensku dostupné od 11. marca 2026. Predobjednávky prebiehajú od 25. februára do 10. marca 2026 (vrátane) alebo do vypredania zásob. V rámci nich môžete získať S26 a S26+ s väčšou pamäťou za cenu nižšej, rovnako to platí aj pri verzii S26 Ultra, rovnako to platí aj pre model S26 Ultra, pričom 1 TB verziu je možné získať za zvýhodnenú cenu po zadaní kódu UPGRADE. Zároveň si môžete cenu znížiť odpredajom svojho starého zariadenia na www.novysamsung.sk alebo využiť nákup na splátky. Prvé dodávky sú plánované od 6. marca.
Bezpečnosť a dlhodobá podpora
Séria Galaxy S26 je chránená platformou Samsung Knox a výrobca deklaruje až sedem rokov bezpečnostných aktualizácií. Nechýba inteligentné preverovanie hovorov ani systém upozornení na podozrivé prístupy aplikácií k citlivým údajom.
Spolu s novou sériou Galaxy S26 prichádzajú aj slúchadlá Galaxy Buds4 a Buds4 Pro. Ponúkajú kvalitný zvuk, potlačenie hluku a umožňujú ovládať AI funkcie hlasom – bez toho, aby ste museli držať telefón v ruke.
Cenové zvýhodnenie do 10. marca
Predobjednávky prebiehajú od 25. februára do 10. marca 2026 (vrátane) alebo do vypredania zásob. Oficiálny predaj štartuje 11. marca, pričom prvé dodávky sú plánované už od 6. marca.
V rámci predpredaja môžu zákazníci získať vyššiu pamäťovú verziu za cenu nižšej. Po zadaní promo kódu UPGRADE sa cena vybraných modelov (napr. 512 GB verzie) zníži na úroveň nižšej kapacity. Úspora môže dosiahnuť až 230 €. Zvýhodnená je aj 1 TB verzia modelu Galaxy S26 Ultra.
Ďalšou možnosťou optimalizácie ceny je program Trade-In, v rámci ktorého môže výkup staršieho zariadenia znížiť cenu nového modelu o stovky eur. K dispozícii je aj nákup na splátky bez úrokov cez Klarna a vernostný program Samsung Rewards.
Exkluzívne v oficiálnom e-shope nájdu zákazníci aj špeciálne farebné varianty Pink Gold a Silver Shadow. Všetky informácie o aktuálnych ponukách nájdete na stránkach www.novysamsung.sk alebo www.samsung.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Predpredaj série Samsung Galaxy S26 pokračuje. Novinky prinášajú vyššiu ochranu súkromia aj integrovanú AI © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR Samsung Samsung Galaxy
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Colníci vykonali akciu Simulátor, riešia prípad nadmerných odpočtov DPH pri dovoze luxusných áut
Colníci vykonali akciu Simulátor, riešia prípad nadmerných odpočtov DPH pri dovoze luxusných áut
<< predchádzajúci článok
Progresívci žiadajú mimoriadne zasadnutie výboru pre kultúru a médiá, Jaurová kritizuje drastické škrty vo financovaní – VIDEO
Progresívci žiadajú mimoriadne zasadnutie výboru pre kultúru a médiá, Jaurová kritizuje drastické škrty vo financovaní – VIDEO