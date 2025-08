Colníci zaistili v skladoch pri Žiline a Čadci vyše dva a pol milióna neoznačených e-cigariet

V sklade už bol pripravený kamión

Na druhý deň zasahovali v Čadci

1.8.2025 (SITA.sk) - Príslušníci Colného úradu Žilina odhalili jeden z najväčších prípadov nelegálnej manipulácie s elektronickými cigaretami na Slovensku. V skladoch pri Žiline a Čadci zadržali zásielky, ktoré obsahovali státisíce kusov neoznačených jednorazových elektronických cigariet. Ako informovala Finančná správa (FS) , zaistili viac ako 2,5 milióna e-cigariet.Predpokladaný únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov predstavuje milión eur. Podľa Finančnej správy by sa tento druh tovaru na našom trhu v zaistenom množstve dal predať za približne 8 750 000 eur.„Finančná správa bude aj naďalej vykonávať cielené kontroly a zásahy u subjektov, u ktorých existuje dôvodné podozrenie z porušenia daňových predpisov. Cieľom je chrániť zákonné podnikateľské prostredie a zabrániť šíreniu nelegálnych výrobkov na slovenskom trhu,“ uviedol prezident FS Jozef Kiss Prvotná kontrola prebehla 30. júla v skladových priestoroch distribútora, kde sa v tom čase nachádzalo pripravené nákladné vozidlo s návesovou súpravou, do ktorého sa neoznačené tabakové výrobky nakladali. Zásah colníkov v súčinnosti s Kriminálnym úradom finančnej správy zabránil ich ďalšej distribúcii.Po odhalení ozbrojení príslušníci finančnej správy zabezpečili priestor a začali s vykonávaním všetkých potrebných procesných úkonov na zaistenie tovaru. Pri zaistení bolo zadržaných viac ako 2 milióny elektronických cigariet bez označenia kolkovými známkami.Na druhý deň 31. júla bola kontrola aj v druhom skladovom priestore daňového subjektu v Čadci, kde colníci našli viac ako 500 000 iných tabakových výrobkov. Zaistené elektronické cigarety neboli podľa FS označené kontrolnou známkou, čo je v rozpore so zákonom. Daňový subjekt neoznámil do 15. júla zostatky týchto výrobkov a ani nepožiadal o ich zničenie, ako mu ukladá zákon.