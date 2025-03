Colníci zaistili v Trnave takmer 2600 falzifikátov smart hodiniek za viac ako 220-tisíc eur – FOTO

Falšovanie ochrannej známky Huawei

Majiteľovi hrozí pokuta

7.3.2025 (SITA.sk) - Takmer 2 600 falzifikátov smart hodiniek zaistili ozbrojení príslušníci finančnej správy z Colného úradu (CÚ) Trnava. Majiteľ ich prostredníctvom eshopu distribuoval priamo zo skladu v Trnave na slovenský a český trh.Ako informovala hovorkyňa CÚ Trnava Iveta Zlochová, ozbrojení príslušníci finančnej správy zo Senice preverovali predaj a skladovanie smart hodiniek v meste Trnava.„Po vykonaní prehliadky skladových priestorov hliadka zistila, že sa v nich nachádzajú smart hodinky, pri ktorých vzniklo podozrenie z falšovania ochrannej známky spoločnosti Huawei,“ uviedla Zlochová.Príslušníci finančnej správy preto smart hodinky v celkovom počte 2 595 kusov zaistili. „Svoje podozrenie oznámili aj zástupcovi majiteľa ochrannej známky, ktorý potvrdil, že ide o falšovaný tovar,“ dodala hovorkyňa CÚ Trnava.Škoda, ktorá by predajom týchto falzifikátov ako originálnych výrobkov vznikla, bola zástupcom majiteľa ochrannej známky predbežne vyčíslená na viac ako 220-tisíc eur.Za porušenie zákona o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi hrozí majiteľovi od colného úradu pokuta od 3 000 do 67-tisíc eur, podľa závažnosti a druhu porušenia. Za opakované porušenie uloží colný úrad pokutu až do výšky 135-tisíc eur.