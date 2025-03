V kauze Jakabovho paláca v Košiciach nastal zásadný posun, dovolanie mesta bolo úspešné – VIDEO, FOTO

Mesto sa rozhodlo bojovať

Existujú tri možnosti

Uzavretý je dlhé roky

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Postavený bol pre doktora Senku

7.3.2025 (SITA.sk) - V kauze Jakabovho paláca v Košiciach nastal zásadný posun. Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) na tlačovom brífingu oznámil, že dovolanie mesta v danom prípade bolo úspešné a Najvyšší súd SR vrátil prípad na krajský súd. Ako ďalej primátor ozrejmil, najvyšší súd vytkol krajskému „nesprávne právne posúdenie veci a odklon od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu“.Najvyšší súd SR tiež konštatoval, že dovolanie mesta bolo nielen prípustné, ale i dôvodné. Polaček pripomenul, že mesto podalo dovolanie v roku 2022 a o palác sa rozhodlo zabojovať. Rovnako pripomenul, že v roku 2000 mesto prestalo byť vlastníkom nehnuteľnosti na základe „nezákonného zápisu“, hovoril o „necitlivom zásahu katastra“. Tým sa začala celá kauza, v rámci ktorej mesto niekoľkokrát uspelo i neuspelo na okresnom súde.„Následne krajský súd, asi pred dvomi rokmi, určil, že Jakabov palác patrí údajným dedičom, ktorí žijú v Brazílii, a ktorí sa o vlastníctvo uchádzajú,“ dodal. Košický primátor verí, je mesto je blízko k vyriešeniu kauzy. V prípade, ak by mesto spor vyhralo, Polaček uviedol, že by začalo s opravami pamiatky, následne by priestory chcelo sprístupniť pre verejnosť.Pripomenul, že v minulosti, najmä za čias primátora Rudolfa Schustera, boli v Jakabovom paláci prijímané návštevy či organizované rôzne podujatia. „Možností je veľa. Myslím si, že tak ako to historicky bolo nastavené, tak asi sa k tomu treba vrátiť,“ nazdáva sa.Zamestnankyňa právneho oddelenia mesta Vladimíra Janigová doplnila, že v súčasnosti má Krajský súd v Košiciach v zásade tri možnosti. Môže zrušiť rozhodnutie mestského súdu v danej veci a vrátiť vec na opätovné konanie a rozhodnutie.„Druhá možnosť je, že Krajský súd v Košiciach môže zmeniť rozhodnutie Mestského súdu v Košiciach tak, že žalobu voči mestu Košice zamietne. Nemožno teoreticky opomenúť ani tretiu možnosť, že Krajský súd v Košiciach opätovne potvrdí rozhodnutie súdu prvej inštancie a opätovne rozhodne proti mestu Košice,“ vysvetlila.Zdôraznila ale, že v poslednom spomenutom prípade by súd musel veľmi dôsledne toto rozhodnutie. Mesto by podľa jej slov v takom prípade bojovalo ďalej.Jakabov palác je pre verejnosť uzavretý dlhé roky, za ten čas bol niekoľkokrát sprístupnený verejnosti v rámci prehliadok so známym košickým sprievodcom Milanom Kolcunom . Polaček dodal, že mesto do objektu tiež niekoľkokrát vstúpilo, aby skontrolovalo majetok v rámci inventarizácie. Primátor tiež poznamenal, že pred niekoľkými rokmi sa protistrana v spore domáhala od mesta odovzdanie kľúčov od pamiatky.„Som rád, že sme to ustáli. Kľúče sú stále zavesené na meste Košice,“ poznamenal. V reštitučných konaniach sa o budovu uchádzala Katarína Póšová, dcéra posledného majiteľa Huga Barkányiho. Podľa slov Janigovej ale Póšová, ktorá zomrela v roku 2008, v konaniach neuspela. „Podľa dobových dôkazov boli jej rodičia vyplatení,“ uviedla.Počas vojny mala byť medzi Barkányiovcami a rodinou Karola Szakmáryho uzatvorená zámenná zmluva. Išlo o zámennú zmluvu na inú nehnuteľnosť v Košiciach.„Po druhej svetovej vojne sa pani Póšová ako dedička bývalých židovských vlastníkov domáhala svojich práv práve cez povojnové reštitučné zákony, ale neuspala,“ dodala Janigová. Póšovej argumentácia hovorila o tom, že išlo o nevýhodnú zámenu, a že jej rodičia, židovského pôvodu, boli perzekvovaní. Výmena podľa nej nebola dobrovoľná.„História Jakabovho paláca sa začína v roku 1899, keď bol postavený pre doktora Senku,“ vysvetlil v minulosti pre agentúru SITA Milan Kolcun. Za stavbou stála rodina Jakabovcov, ktorá v Košiciach vlastnila stavebnú firmu i tehelňu. Napokon ale v paláci bývali samotní Jakabovci, a to do roku 1908.„Potom neskôr Hugo Barkányi, židovského pôvodu, človek, ktorý mal stavebnú firmu,“ dodal Kolcun a poznamenal, že neskôr sa vlastnícke vzťahy skomplikovali. Počas druhej svetovej vojny v Jakabovom paláci sídlilo Talianske kultúrne centrum, neskôr študovňa marxizmu-leninizmu aj Dom socialistických obradov.„Prijímali tu aj vzácne návštevy a od 90. rokov už budova nie je využívaná,“ priblížil Kolcun históriu budovy.