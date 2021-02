Colníci zhabali stovky falzifikátov značkového oblečenia, páchateľom hrozí mastná pokuta

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.2.2021 (Webnoviny.sk) - Príslušníci Colného úradu (CÚ) Bratislava zhabali stovky falzifikátov značkového oblečenia v hodnote takmer 18-tisíc eur. Finančná správa o tom informovala v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa CÚ Bratislava Drahomíra Adamčíková Pri kontrole skladových priestorov na Starej Vajnorskej ulici v Bratislave objavili colníci celkovo 185 kusov oblečenia Tommy Hilfiger v hodnote 9 250 eur a 15 kusov teplákových súprav v sume 600 eur a tri kusy športových tričiek s dlhým rukávom danej značky za 1 350 eur. Páchateľom hrozí pokuta do výšky 67-tisíc eur, prípadne trestné stíhanie.Príslušníci CÚ Bratislava našli v sklade aj napodobeniny teplákov značky Balenciaga, vďaka ktorým by vznikla škoda v hodnote 6-tisíc eur. Zo skladu odniesli 12 kusov teplákov s označením Pink Pink, pričom predbežná škoda na domácom trhu by bola 480 eur. Vo veci prebieha ďalšie konanie podľa zákona o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi.Bratislavskí colníci v uplynulých dňoch riešili aj prípad z parkoviska pri čerpacej stanici v Stupave. Hliadka CÚ Bratislava urobila kontrolný nákup u fyzickej osoby. Zistila, že má pri sebe tabak do vodných fajok v celkovom množstve 1 950 gramov. Išlo o deväť kusov spotrebiteľských balení bez označenia kontrolnými známkami v hodnote 225 eur. Vlastník dostal blokovú pokutu vo výške 150 eur, únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov činí 149,57 eura.