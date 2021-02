Kolíková: Ak nebudeme mať núdzový stav, tak necháme ľudí napospas osudu

Pripomienky poslancov

Lockdown neznížil mobilitu ľudí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.2.2021 (Webnoviny.sk) - Ak nebudeme mať núdzový stav, tak necháme ľudí napospas osudu. Na rokovaní vlády to povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková Za ľudí ). Dodala, že bez núdzového stavu by vláda stratila mandát k tomu, aby mohla zavádzať opatrenia, ktoré považuje za dôležité na boj s pandémiou koronavírusu Kabinet ministrov v stredu schválil návrh, v ktorom rezort spravodlivosti charakterizuje a dopĺňa dôvody, prečo vláda žiada Národnú radu SR o opakované schválenie predĺženia núdzového stavu.„S ohľadom na to, že samotný núdzový stav znamená naozaj vážny zásah do základných práv a slobôd, sme sa jednoducho bližšie zaoberali aj pripomienkami poslancov, s ktorými som sa aj ja, ako predkladateľka tohto návrhu, rozprávala,“ uviedla Kolíková.Materiál schválený vládou obsahuje právnu argumentáciu k tomu, prečo je potrebné mať v súčasnej situácii núdzový stav.Nachádzajú sa v ňom aj štatistické dáta napríklad o tom, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vďaka núdzovému stavu určilo 950 subjektov hospodárskej mobilizácie, ktorých úlohou je zabezpečiť okrem iného trvalú starostlivosť o 45-tisíc klientov sociálnych služieb.Ministerstvo práce tiež zabezpečilo, aby 40-tisíc zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb zostalo pri prijímateľoch zariadení sociálnych služieb a nemohlo požiadať o výpovede. Ďalej aj to, aby 4 100 zdravotníkov, ktorí dnes pracujú v zariadeniach sociálnych služieb, nebolo presunutých do iných zdravotníckych zariadení.Ministerstvo spravodlivosti tiež uvádza, že takzvaný lockdown podľa dát dostupných od spoločnosti Apple od pondelka 8. februára 2021 významne ďalej neznížil mobilitu obyvateľstva.„Z podhľadu prognózy je epidemická situácia na bode zlomu, a teda od opatrení záleží, či príde k zlepšeniu alebo eskalácií situácie. Je nevyhnutné dosiahnuť kontrolu nad epidemickou situáciou a stabilizovať ju vakcináciou. Vysoké množstvá prípadov predstavujú príležitosť na mutácie vírusu a do budúcna tak predstavujú riziko pre účinnosť vakcíny ako aj samotných opatrení,“ uvádza rezort spravodlivosti.