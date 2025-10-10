|
Piatok 10.10.2025
Meniny má Slavomíra
|Denník - Správy
Colonnade Insurance získala dve prvé miesta v ankete SIBAF® award 2025
Anketa SIBAF® Award 2025, ktorá odráža názory finančných sprostredkovateľov, opäť priniesla Colonnade významné ocenenia za kvalitu produktov, služieb aj odborný prístup. V tohtoročnom ročníku ...
10.10.2025 (SITA.sk) - Anketa SIBAF® Award 2025, ktorá odráža názory finančných sprostredkovateľov, opäť priniesla Colonnade významné ocenenia za kvalitu produktov, služieb aj odborný prístup.
V tohtoročnom ročníku poisťovňa Colonnade získala 1. miesto v kategórii Poistenie priemyslu a podnikateľov a zároveň 1. miesto v kategórii Tím upisovateľov rizík v poistení priemyslu. Ďalší úspech zaznamenala aj v kategórii Poistenie občanov, kde obsadila 3. miesto.
"Veľmi si vážime, že nás sprostredkovatelia ocenili až v troch kategóriách. Víťazstvá v daných oblastiach potvrdzujú silu našich odborníkov, ktorí stoja za kvalitnými riešeniami. Ďakujem všetkým kolegom z Colonnade za ich prácu, nasadenie a dôveru našich partnerov," uviedol Marian Bátovský, generálny riaditeľ Colonnade Insurance.
Ocenenia SIBAF® Award sú výnimočné tým, že vychádzajú z priamej spätnej väzby sprostredkovateľov, profesionálov, ktorí denne komunikujú s klientmi a majú praktickú skúsenosť s fungovaním poisťovní. Ich hodnotenie je preto dôležitým meradlom kvality produktov, služieb aj spolupráce.
Úspech v ankete SIBAF® Award je pre Colonnade ďalším potvrdením jej dlhodobého zamerania na kvalitu, profesionalitu a partnerský prístup. Poisťovňa, ktorá je súčasťou finančnej skupiny Fairfax a má rating A- od agentúry A.M. Best, patrí k popredným poskytovateľom neživotného poistenia na Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - Colonnade Insurance získala dve prvé miesta v ankete SIBAF® award 2025 © SITA Všetky práva vyhradené.
O ankete SIBAF® Award
Kompletné výsledky Colonnade Insurance v ankete SIBAF® Award 2025:
Poistenie priemyslu a podnikateľov
|Poradie
|Obchodné meno
|Hodnota dosiahnutých bodov
|1.
|Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
|5,322
|2.
|Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
|5,215
|3.
|MSIG EUROPE SE, pobočka poisťovne z iného členského štátu
|4,953
|4.
|PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
|4,753
|5.
|ČSOB Poisťovňa, a.s.
|4,392
Poistenie občanov
|Poradie
|Obchodné meno
|Hodnota dosiahnutých bodov
|1.
|Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
|6,135
|2.
|PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
|5,961
|3.
|Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
|5,619
|4.
|Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
|4,984
|5.
|UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
|4,887
Tím upisovateľov rizík v poistení priemyslu
|Poradie
|Obchodné meno
|Hodnota dosiahnutých bodov
|1.
|Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
|6,101
|2.
|Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
|5,429
|3.
|PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
|5,290
|4.
|UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
|4,931
|5.
|Union poisťovňa, a.s.
|4,819
Úspech v ankete SIBAF® Award je pre Colonnade ďalším potvrdením jej dlhodobého zamerania na kvalitu, profesionalitu a partnerský prístup. Poisťovňa, ktorá je súčasťou finančnej skupiny Fairfax a má rating A- od agentúry A.M. Best, patrí k popredným poskytovateľom neživotného poistenia na Slovensku.
