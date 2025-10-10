Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Tlačové správy

Colonnade Insurance získala dve prvé miesta v ankete SIBAF® award 2025


Anketa SIBAF® Award 2025, ktorá odráža názory finančných sprostredkovateľov, opäť priniesla Colonnade významné ocenenia za kvalitu produktov, služieb aj odborný prístup. V tohtoročnom ročníku ...



Zdieľať
cover 676x451 10.10.2025 (SITA.sk) - Anketa SIBAF® Award 2025, ktorá odráža názory finančných sprostredkovateľov, opäť priniesla Colonnade významné ocenenia za kvalitu produktov, služieb aj odborný prístup.


V tohtoročnom ročníku poisťovňa Colonnade získala 1. miesto v kategórii Poistenie priemyslu a podnikateľov a zároveň 1. miesto v kategórii Tím upisovateľov rizík v poistení priemyslu. Ďalší úspech zaznamenala aj v kategórii Poistenie občanov, kde obsadila 3. miesto.

"Veľmi si vážime, že nás sprostredkovatelia ocenili až v troch kategóriách. Víťazstvá v daných oblastiach potvrdzujú silu našich odborníkov, ktorí stoja za kvalitnými riešeniami. Ďakujem všetkým kolegom z Colonnade za ich prácu, nasadenie a dôveru našich partnerov," uviedol Marian Bátovský, generálny riaditeľ Colonnade Insurance.

O ankete SIBAF® Award


Ocenenia SIBAF® Award sú výnimočné tým, že vychádzajú z priamej spätnej väzby sprostredkovateľov, profesionálov, ktorí denne komunikujú s klientmi a majú praktickú skúsenosť s fungovaním poisťovní. Ich hodnotenie je preto dôležitým meradlom kvality produktov, služieb aj spolupráce.

Kompletné výsledky Colonnade Insurance v ankete SIBAF® Award 2025:


Poistenie priemyslu a podnikateľov



































Poradie Obchodné meno Hodnota dosiahnutých bodov
1. Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 5,322
2. Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 5,215
3. MSIG EUROPE SE, pobočka poisťovne z iného členského štátu 4,953
4. PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 4,753
5. ČSOB Poisťovňa, a.s. 4,392

Poistenie občanov



































Poradie Obchodné meno Hodnota dosiahnutých bodov
1. Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 6,135
2. PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 5,961
3. Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 5,619
4. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 4,984
5. UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 4,887

Tím upisovateľov rizík v poistení priemyslu



































Poradie Obchodné meno Hodnota dosiahnutých bodov
1. Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 6,101
2. Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 5,429
3. PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 5,290
4. UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 4,931
5. Union poisťovňa, a.s. 4,819

Úspech v ankete SIBAF® Award je pre Colonnade ďalším potvrdením jej dlhodobého zamerania na kvalitu, profesionalitu a partnerský prístup. Poisťovňa, ktorá je súčasťou finančnej skupiny Fairfax a má rating A- od agentúry A.M. Best, patrí k popredným poskytovateľom neživotného poistenia na Slovensku.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Colonnade Insurance získala dve prvé miesta v ankete SIBAF® award 2025 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Anketa Ocenenie Poistenie Poisťovňa PR
