|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 10.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Slavomíra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. októbra 2025
Hlina by šiel radšej do vlády s Matovičom ako s Hlasom. A to som bol s ním tri dni v karavane, priznal – VIDEO
Poslanec Národnej rady za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Alojz Hlina by šiel radšej do vlády s
Zdieľať
10.10.2025 (SITA.sk) - Poslanec Národnej rady za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Alojz Hlina by šiel radšej do vlády s Igorom Matovičom (Hnutie Slovensko) ako s Hlasom-SD. Povedal to v relácii TA3 Kráľ na ťahu.
Jeho odpoveď na moderátorovu otázku, s kým by šiel radšej, bola jednoznačná: „S Matovičom. A to hovorím ja, ktorý som s ním bol tri dni v karavane,“ povedal Hlina.
Bolo to ešte v lete 2012, keď ako poslanci parlamentu Matovič spolu s Hlinom vyrazil na „Tour de Roma“ - výjazd do rómskych osád, v rámci ktorého navštívili obce s početnou rómskou menšinou.
Svojou cestou vtedy chceli apelovať na vládu, aby si nezatvárala oči pred problémami súvisiaci s touto menšinou. Hlina bol v tom čase poslancom za OĽaNO. V októbri 2012 z poslaneckého klubu vystúpil a pôsobil ako nezaradený poslanec.
Hlinove vystúpenie v relácii už komentovala na sociálnej sieti strana Hlas-SD.
„Hlina v relácii Kráľ na ťahu priznal to, čo Šimečka s Gröhlingom chystajú, len sa to doteraz báli verejne povedať: aby sa dostali k moci, spoja sa s Matovičom. A naviac, Hlina sa vyznal aj zo svojho zážitku. Tri dni bol s Matovičom v jednom karavane. Na to sa určite nedá zabudnúť…,“ uviedol Hlas-SD.
Status už stručne okomentoval aj Igor Matovič. „No, s Pellegrinim by som do karavanu určite nikdy nevliezol,“ napísal.
Zdroj: SITA.sk - Hlina by šiel radšej do vlády s Matovičom ako s Hlasom. A to som bol s ním tri dni v karavane, priznal – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Jeho odpoveď na moderátorovu otázku, s kým by šiel radšej, bola jednoznačná: „S Matovičom. A to hovorím ja, ktorý som s ním bol tri dni v karavane,“ povedal Hlina.
Tour de Roma
Bolo to ešte v lete 2012, keď ako poslanci parlamentu Matovič spolu s Hlinom vyrazil na „Tour de Roma“ - výjazd do rómskych osád, v rámci ktorého navštívili obce s početnou rómskou menšinou.
Svojou cestou vtedy chceli apelovať na vládu, aby si nezatvárala oči pred problémami súvisiaci s touto menšinou. Hlina bol v tom čase poslancom za OĽaNO. V októbri 2012 z poslaneckého klubu vystúpil a pôsobil ako nezaradený poslanec.
Vystúpenie komentoval Hlas
Hlinove vystúpenie v relácii už komentovala na sociálnej sieti strana Hlas-SD.
„Hlina v relácii Kráľ na ťahu priznal to, čo Šimečka s Gröhlingom chystajú, len sa to doteraz báli verejne povedať: aby sa dostali k moci, spoja sa s Matovičom. A naviac, Hlina sa vyznal aj zo svojho zážitku. Tri dni bol s Matovičom v jednom karavane. Na to sa určite nedá zabudnúť…,“ uviedol Hlas-SD.
Status už stručne okomentoval aj Igor Matovič. „No, s Pellegrinim by som do karavanu určite nikdy nevliezol,“ napísal.
Zdroj: SITA.sk - Hlina by šiel radšej do vlády s Matovičom ako s Hlasom. A to som bol s ním tri dni v karavane, priznal – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Colonnade Insurance získala dve prvé miesta v ankete SIBAF® award 2025
Colonnade Insurance získala dve prvé miesta v ankete SIBAF® award 2025
<< predchádzajúci článok
V centre Prahy vypadol prúd, ľudia zostali uväznení v električkách
V centre Prahy vypadol prúd, ľudia zostali uväznení v električkách