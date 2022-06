Colorado nevyužilo prvý finálový mečbal. Dobré tímy vždy nájdu spôsob, ako vyhrať, vraví útočník Tampy Perry

Floridské mužstvo, ktoré ovládlo profiligu v ostatných dvoch ročníkoch, zvíťazilo v Denveri 3:2 a zdramatizovalo vývoj finálovej série hranej na štyri víťazstvá. V nej síce „lavíny" nevyužili prvý mečbal, no naďalej vedú 3:2 na zápasy. Šiesty zápas je na programe v nedeľu na Floride.

25.6.2022 (Webnoviny.sk) -„Dobré tímy vždy nájdu spôsob, ako vyhrať,“ vyhlásil skúsený útočník „bleskov" Corey Perry . Svojich zverencov pochválil aj kouč Tampy Jon Cooper „Mentálna sila, ktorú musíte mať, aby ste sa nezlomili v prostredí, v ktorom sme sa práve nachádzali, to je jeden z dôvodov, prečo majú títo chlapci na prstoch niekoľko prsteňov za triumf v NHL,“ poznamenal 54-ročný lodivod.V piatkovom zápase odohral slovenský zadák v drese Tampy Erik Černák takmer 20 minút. Ak by sa „bleskom" podarilo otočiť vývoj série a získali by tretí triumf v NHL po sebe, stali by sa po 80 rokoch prvým mužstvom, ktoré triumfovalo v play-off o Stanleyho pohár napriek tomu finálovému manku 1:3 na zápasy. Ešte v roku 1942 sa to podarilo hráčom Toronta Maple Leafs Colorado premenilo na zisk Stanleyho pohára obe doterajšie účasti vo finále play-off (1996 a 2001). V piatkovom dueli domáci dvakrát zmazali jednogólový náskok súpera, ale o víťazstve hostí rozhodol v 54. min český útočník Ondřej Palát Napriek prehre v tíme Avalanche nezúfajú a veria, že sa im nakoniec podarí ukoristiť rozhodujúce štvrté víťazstvo vo finálovej sérii.„Sme pokojní a veríme, že môžeme vyhrať každý zápas, do ktorého nastupujeme. Máme pocit, že sme dnes večer odohrali slušný zápas, no očividne to nestačilo,“ povedal obranca Colorada Devon Toews.„Nikto nepredpokladal, že to bude ľahké, a ani to nie je,“ nadviazal švédsky kapitán Avalanche Gabriel Landeskog