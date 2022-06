Slovensko zdolalo Rumunov a zahrá si baráž o svetový šampionát, tréner by chcel čeliť Srbom (video)

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov naďalej živia šancu na postup na budúcoročné majstrovstvá sveta "dvadsiatok" v Indonézii. V piatkovom záverečnom dueli A-skupiny na "domácich" majstrovstvách Európy zvíťazili v Trnave nad rovesníkmi z Rumunska 1:0 a v tabuľke obsadili konečné 3. miesto.

To znamená, že v utorňajšom barážovom dueli v Senci zabojujú o miestenku na spomenutom svetovom šampionáte hráčov do 20 rokov. Súperom Slovákov pri Slnečných jazerách bude tretí tím B-skupiny - Izrael, Srbsko alebo Rakúsko.

Postup do baráže

Náročný zápas

Oživenie do ofenzívy

Pomoc v bránke

25.6.2022 (Webnoviny.sk) -Zverenci trénera Alberta Rusnáka st. po prehrách s Francúzmi (0:5) a Talianmi (0:1) už v zápase s Rumunmi nemohli pomýšľať na postup do semifinále, no šanca postúpiť do baráže bola pre Slovákov veľká motivácia.Po vyrovnanom prvom polčase slovenskí hráči po zmene strán vystupňovali tlak a vytúženého víťazného gólu sa napokon dočkali v piatej minúte nadstaveného času, keď sa po štandardnej situácii zblízka presadil striedajúci Adam Griger.„Bol to náročný zápas. Keby sme nedali gól a zápas by sa skončil 0:0, nezaslúžili by sme si postúpiť do baráže. Išli sme do konca za gólom. Dnes sme neboli len šťastnejšie mužstvo, ale ukázali sme aj kvalitu,“ povedal Rusnák vo videu na webe Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Dodal, že keď už by si mal vybrať nejakého súpera v utorňajšej baráži o postup na MS do 20 rokov, chcel by čeliť Srbsku.Hrdinom slovenského mužstva bol spomenutý útočník Griger. Osemnásťročný Prešovčan, ktorý pôsobí v rakúskom klube LASK Linz, po druhopolčasovom príchode na ihrisko priniesol oživenie do slovenskej ofenzívy a za svoju aktivitu bol odmenený krátko pred koncom duelu.„Je to skvelý pocit. Všetci v tíme sme veľmi radi, že sa nám podarilo zvládnuť tento zápas. Určite nám spadol kameň zo srdca. Verím, že nám to dodá sebavedomie a dúfam, že do ďalšieho stretnutia pôjdeme ako vymenení,“ poznamenal Griger.V slovenskej bránke pomohol k triumfu "vychytanou nulou" ďalší Adam - gólman Hrdina z bratislavského Slovana."Som vďačný za šancu, že som sa mohol ukázať na ME a že som pomohol mužstvu. Bol to veľmi dôležitý zápas, ale tlak som necítil. Väčšinou ho pred duelmi necítim, nepripúšťam si to tak. Z opačnej strany ihriska som náš gól až tak dobre nevidel, ale veľmi som sa z neho tešil," poznamenal slovenský brankár.