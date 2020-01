Colours of Ostrava roztancuje Martin Garrix, vystúpi aj americká rocková superstar The Killers

Tanečná párty s Martinom Garrixom

29.1.2020 (Webnoviny.sk) - Medzinárodný festival Colours of Ostrava pridáva do tohtoročného programu popri potvrdených hudobníkoch ako Twenty One Pilots The Lumineers či LP ďalšie veľké mená: v úlohe hlavných hviezd sa predstaví v priestoroch industriálneho areálu Dolních Vítkovic americká rocková superstar The Killers, ktorá za svoju kariéru predala viac ako 28 miliónov albumov, získala nespočetne veľa hudobných nominácií a ocenení (vrátane Q Awards, Brit Awards či Grammy) a ich strhujúce koncerty vypredávajú štadióny a najväčšie festivaly po celom svete.V sobotu zakončí tento ročník obrovskou tanečnou párty Martin Garrix, jedna z najväčších osobností súčasnej elektronickej hudby. Mladý producent, ktorý neustále posúva hranice tanečnej hudby, bol za posledné štyri roky trikrát vyhlásený za vôbec najlepšieho svetového DJ-a, má na svojom konte skladby s miliónovými prehraniami aj založenie vlastného labelu a štúdia pomenovaného podľa obchodu so známkami svojho otca.K ďalším novo potvrdeným menám patrí napríklad zázračná japonská jazzová klaviristka Hiromi, divoká britská elektro-punková dvojica Sleaford Mods, kultová osemdesiat ročná brazílska speváčka Dona Onete, Dubioza Kolektiv z Bosny a Hercegoviny miešajúci hip hop, trip hop, reggae a ska, strhujúca americká blues-rocková dvojica sestier Larkin Poe, elektronická noise-popová formácia HEALTH, odviazaní folk-rockoví Hudson Taylor z Dublinu, grécka speváčka, herečka a tanečníčka Marina Satti v doprovode ženskej vokálnej skupiny, americká sonicko-psychedelicko-okultná dvojica Moon Duo so špeciálnym videoartovým projektom, nastupujúca hviezda britského soulu Joel Culpepper, austrálski indie-folk Sons of the East, magický spevák Radical Face, holandský producent elektronickej hudby Bakermat, temná juhoafrická speváčka s nevšedným hlasom Anna Wolf, holandskí Chef'Special spájajúci rock, pop, hip hop a reggae a v neposlednom rade portugalský hudobník OMIRI, ktorý s neuveriteľnou presnosťou mixuje naživo niekoľko nástrojov s projekciami a samplami tradičných dedinských spevákov.„Tohtoročná ponuka je neobyčajne pestrá - od rockovej legendy, cez veľkú tanečnú hviezdu, široké zastúpenie súčasnej africkej hudby, až po energický funky a soul,” hovorí na úvod riaditeľka festivalu Zlata Holušová. “Ide o najnákladnejší program v našej histórii, snažíme sa aj v prostredí rastúcich cien nielen zahraničných headlinerov o ďalšie zlepšovanie a dosiahnutie nových mét. Pri výbere všetkých hudobníkov - od najväčších po tých menej známych - je pre nás najdôležitejšie, aby si návštevníci z ich koncertov odnášali neopakovateľné zážitky.” dopĺňa Zlata Holušová.K už ohláseným kapelám v programe Colours of Ostrava patria Twenty One Pilots (USA), The Lumineers (USA), LP (USA), Youssou N´Dour (Senegal), Sigrid (Nórsko), Wardruna (Nórsko), Tindersticks (Veľká Británia), Tones and I (Austrália), Meute (Nemecko), Meduza (Taliansko), Black Pumas (USA), Fatoumata Diawara (Mali), KOKOKO! (Demokratická republika Kongo), The Hatters (Rusko), Muthoni Drummer Queen (Keňa), Ivan & The Parazol (Maďarsko), Fofoulah (Veľká Británia/Senegal/Gambia) a Bazzookas (Holandsko).Na tomto ročníku vystúpi celkovo cez 120 zahraničných a domácich kapiel všetkých žánrov - ďalšie mená pribudnú na divokú Drive stage, elektronickú YouTube stage, alternatívnu Full Moon stage, domáci na Kofola CS stage aj do sály Cylinders Gong stage.Na festivale nebude chýbať tradične bohatý nehudobný program - divadlá, workshopy, filmy, výtvarné inštalácie a predovšetkým sa po boku Colours of Ostrava uskutoční už piaty ročník medzinárodného fóra Meltingpot. Celkovo v areáli Dolních Vítkovic prebehne cez 450 programových bodov na 24 vonkajších aj krytých scénach. Štvordenné vstupenky sú v predaji na festivalovom e-shope a v sieťach GoOut a Ticketportal.Diskusné fórum Meltingpot ponúkne opäť pestrú škálu tém. „Od aktuálnych spoločenských a politických otázok cez oblasť ľudských práv, médií a dezinformácií, digitalizáciu a humanizmus, príležitosti a hrozby kyberpriestoru, až po vedu, vzdelávanie, literatúru, hudbu, zdravie, životný štýl, cestovanie a osobný rozvoj,” vypočítava Zlata Holušová.Na návštevníkov bude čakať mnoho interaktívnych prekvapení z vedy a techniky a tohtoročná novinka - súťažné debaty v oxfordskom štýlePrvými potvrdenými hosťami z oblasti medzinárodných vzťahov, ktorí budú diskutovať o Číne ako o horúcej téme, sú americký bezpečnostný analytik, špecialista na čínsku politiku a armádu Peter Mattis alebo niekdajšia korešpondentka z Číny, politologička a novinárka Didi Kirsten Tatlow.Na ľudské práva, médiá a medializáciu globálnych politických problémov sa špecializuje mezinárodná korešpondentka CNN Arwa Damon, oceňovaná za početné reportáže z ozbrojených konfliktov.Meltingpot ponúkne tradične scénu venovanú osobnému rozvoju s rôznymi workshopmi. Návštevníci si vyskúšajú napríklad metódu Somatického prežívania s nemeckou terapeutkou Dhyani Marií Kovar.O hudobný zážitok sa postará multiinštrumentalista, hudobný eklektik a interpret (nielen) duchovnej hudby Girish. “Špeciálne workshopy sa zamerajú výhradne na ženy, ženské kruhy rozprúdi magická hudobná skupina Lemma z alžírskej púšte, na čele so speváčkou Souad Asla a liečiteľkou Hasnou El Becharia,” dodáva Zlata Holušová.Z Austrálie do Ostravy zamieri spisovateľ a sprievodca meditáciou David Michie, autor svetového bestselleru Dalajlámova mačka a kníh o bdelej pozornosti. Medzi ďalších rečníkov zo sveta literatúry patrí nositeľ Rádu britského impéria, básnik, dramatik, spisovateľ a perfomer Lemn Sissay alebo slovenskému publiku dobre známy a obľúbený americký spisovateľ Robert Fulghum.Devätnásty ročník festivalu Colours of Ostrava po boku s piatym ročníkom fóra Meltingpot sa koná od 15. do 18. júla 2020.