Matka s tromi deťmi putovala džungľou 34 dní, zachránili pôvodní obyvatelia Peru

28.1.2020 (Webnoviny.sk) - V peruánskej džungli našli štvorčlennú rodinu z Kolumbie, ktorá tam strávila 34 dní. Matka a jej tri deti vo veku 14, 12 a 10 rokov prežili vďaka tomu, že jedli semienka, bobule a iné rastliny. V súčasnosti sú v nemocnici, kde ich liečia pre podvýživu a dehydratáciu, píše spravodajský portál BBC.Rodina sa stratila, keď bola navštíviť príbuzných v odľahlej oblasti v peruánsko-kolumbijskom pohraničí. To, že sú nezvestní, nahlásil manžel stratenej ženy, ktorý sa s ňou dohodol, že ich prevedie cez hranicu, ale oni neprišli na dohodnuté miesto, uviedla kolumbijská televízia Caracol.Žena vysvetlila, že v polovici cesty začala byť dezorientovaná a stratila sa v oblasti pri rieke Putumayo.Spolu s deťmi následne putovali džungľou, až kým ich pri dedine Yubito nenašli pôvodní obyvatelia Peru z kmeňa Secoya.Oni upozornili peruánske námorníctvo a to následne informovalo námorníctvo v Kolumbii, ktoré vyslalo vznášadlo, aby rodinu po rieke previezlo do kolumbijského Puerto Leguízamo."Ak by sme nemali vodu každých tridsať minút, odpadli by sme. Stále sme zastavovali a dievčatá už nemohli kráčať," hovorí matka na záberoch Caracolu.Generál Sergio Alfredo Serrano z kolumbijského námorníctva povedal, že štvorica mala doráňané nohy a stopy po uhryznutí a uštipnutí. V nemocnici podstúpia testy na choroby prenášané komármi, ako sú malária a žltá zimnica.