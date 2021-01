Columbus bodoval v piatom súboji za sebou, na ľade Chicaga mu na triumf stačili dva góly

Výkon Korpisala

30.1.2021 (Webnoviny.sk) - V jedinom piatkovom zápase základnej časti zámorskej NHL zvíťazili hokejisti Columbusu Blue Jackets na ľade Chicaga Blackhawks 2:1 a naďalej sú na čele Centrálnej divízie.Zverenci trénera Johna Tortorellu síce v úvode aktuálnej skrátenej sezóny prehrali prvé dve stretnutia v riadnom hracom čase, no odvtedy v každom zo siedmich zápasov bodovali.Veľký podiel na piatkovom triumfe Blue Jackets mal fínsky brankár Joonas Korpisalo s 31 úspešnými zákrokmi, v ofenzíve sa na oboch strelených góloch svojho tímu podieľal dánsky útočník Oliver Bjorkstrand s presným zásahom a asistenciou.Práve výkon gólmana Korpisala vyzdvihol po súboji kouč Tortorella."Bol náš najlepší hráč. Vyzerali sme ako unavený tím, keďže máme za sebou poriadnu porciu zápasov. Neboli sme tak ostrí ako by sme mali byť, no bez akéhokoľvek rozmýšľania môžem povedať, že Korpisalo bol náš najlepší hráč," poznamenal kouč víťazov po svojom jubilejnom 400. zápase na striedačke Columbusu.Obaja súperi si zmerajú sily aj v najbližšom stretnutí naplánovanom na nedeľu.Za Chicago odohral 27:4 min skúsený útočník Patrick Kane a prezentoval sa šiestimi strelami na bránku a gólovou prihrávkou pri presilovkovom zásahu Dylana Stroma.V kariére už ôsmykrát odohral v základnej časti NHL zápas, v ktorom strávil na ľade aspoň 27 minút. Takáto porcia je obvyklejšia u obrancov, no zriedkavá u útočníkov.V noci zo soboty na nedeľu sa uskutoční až dvanásť súbojov NHL.