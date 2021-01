Pilotov F1 čakajú v novej sezóne zmeny, piatkové tréningy sa skrátia a posunú sa aj začiatky pretekov

Sezóna F1 sa začne s oneskorením

Veľká cena Austrália bude až v novembri

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.1.2021 (Webnoviny.sk) - Piloti formuly 1 strávia v novej sezóne prestížneho motoristického seriálu menej času v tréningoch na preteky. Piatkové tréningy sa oficiálne skrátia o polhodinu. Namiesto 60 minút budú trvať iba polhodinu a časovo sa tak vyrovnajú sobotňajšiemu záverečnému tréningu pred kvalifikáciou. Tieto informácie zverejnila stránka kráľovskej triedy motoristického športu.Zmena nastala aj v začiatkoch pretekov. V minulej sezóne sa vždy začínalo 10 minút po celej hodine, čiže o 15.10 h, teraz to bude presne o 15.00 h. Týka sa to všetkých VC po celom svete.Majstrovská sezóna formuly 1 sa po roku opäť začne so značným oneskorením. A to až 28. marca Veľkou cenou Sachíru v Bahrajne.Nasledovať bude Veľká cena Emilia Romagna v talianskej Imole (18. 4.), ktorá nahradí pôvodne na tento termín plánovanú Grand Prix Číny. O jej neskoršom umiestnení do súťažného kalendára sa zatiaľ rokuje.Prvý májový termín zatiaľ zostáva voľný (2. 5.) a pôvodne tradičný úvod sezóny - Veľká cena Austrálie v Melbourne sa presunie až na november (21. 11.). Po tomto termíne sa bude súťažiť už len v Saudskej Arábii (5. 12.) a Spojených arabských emirátoch (12. 12.).Spoločným menovateľom zmien na poslednú chvíľu sú reštrikčné opatrenia spojené s bojom proti koronavírusu. Počet pretekov (23) by mal zostať nezmenený.