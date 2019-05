Conte by sa mal stať novým trénerom futbalistov Interu Miláno

Tréner Antonio Conte, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 24. mája (TASR) - Bývalý tréner talianskej futbalovej reprezentácie Antonio Conte by sa mal stať novým kormidelníkom Interu Miláno, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar. Informoval o tom portál bbc.com.Conte je bez angažmánu od júla minulého roka, keď ho prepustilo vedenie londýnskej Chelsea. Na lavičke "nerrazzuri" by mal nahradiť Luciana Spallettiho. Inter je v tabuľke Serie A na štvrtom mieste a ak v nedeľu zdolá Empoli, zabezpečí si účasť v novom ročníku Ligy majstrov, ani to však zrejme nebude stačiť Spallettimu, aby si udržal post.Conte priviedol Chelsea k zisku titulu v anglickej Premier League i k triumfu v FA Cupe. Jeho anabázu na Stamford Bridge však sprevádzali viaceré kontroverzie a konflikty s hráčmi na čele s Diegom Costom. Španielskemu reprezentantovi prostredníctvom esemesky oznámil, že je v tíme neželaný. Conte si vybudoval renomé v Juventuse Turín, s ktorým sa trikrát tešil zo zisku "scudetta".