Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 24. mája (TASR) - Tenisový Laver Cup bude oficiálnou súčasťou kalendára ATP, no za účasť na tomto podujatí sa nebudú prideľovať body do svetového rebríčka. Oznámilo to vedenie Asociácie tenisových profesionálov. Tretí ročník Laver Cupu sa uskutoční v septembri vo švajčiarskej Ženeve aj za účasti Rogera Federera, ktorý stál za vznikom celého projektu.citovala Federera agentúra AP. V Laver Cupe po vzore golfového Ryder Cupu hrajú proti sebe tenisti z Európy a zo zvyšku sveta.