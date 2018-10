Conte: Talianska vláda nemá rozpočtový plán B

Na archívnej snímke Giuseppe Conte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 23. októbra (TASR) - Taliansko nemá rozpočtový plán B, uviedol premiér Giuseppe Conte. Vylúčil tak, že jeho vláda zmení návrh rozpočtu aj napriek negatívnym reakciám Európskej komisie (EK) a investorov.Conte v rozhovore pre Bloomberg News, ktorý sa odohral ešte predtým, než EK oficiálne odmietla taliansky návrh rozpočtu, uviedol, že sa teší, ako bude diskutovať s predstaviteľmi EK a vysvetľovať im rozpočet na rok 2019. Signalizoval, že Rím má istý priestor na doladenie niektorých aspektov fiškálneho plánu. Povedal však, že ak by bol požiadaný, aby jeho vláda zmenila to, v čom je jadro navrhovaného rozpočtu, bolo by to pre neho ťažké," uviedol Conte.komentoval plánovaný schodok na budúci rok.Finančné trhy reagujú negatívne na fiškálne plány Ríma a jeho spor s EK, ktorá požaduje nižší deficit. Talianske dlhopisy v utorok oslabili štvrtýkrát z posledných piatich obchodných dní a riziková prirážka na 10-ročné talianske dlhopisy voči referenčným nemeckým dlhopisom sa v piatok (19. 10.) počas obchodovania dostala na 5-ročné maximum." povedal Conte.Rast ekonomiky jeTaliansky premiér tiež nepočíta s tým, že by riziková prirážka na talianske dlhopisy voči nemeckým dosiahla 400 bázických bodov, čo je podľa Credit Suisse úroveň, ktorá by mohla spôsobiť problémy talianskemu bankovému systému. Potvrdil tiež, že Taliansko zostane v eurozóne. Podľa Conteho sú príčinou časti rizikovej prirážky obavy z italexitu.povedal Conte. "