Ukrajina vydraží zhabanú ruskú loď z Krymu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 23. októbra (TASR) - Ukrajinská vláda "" vydraží rybársku loď z polostrova Krym anektovaného Ruskom, ktorú zhabala po zadržaní pohraničníkmi v Azovskom mori. Dražba je naplánovaná na 7. novembra, pričom vyvolávacia cena dosahuje v prepočte zhruba 50.000 eur, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na utorňajšie vyhlásenie príslušného úradu v Kyjeve.Ruský kuter Nord, ktorého domovský prístav bol Kerč na Kryme, zadržali ukrajinskí pohraničníci ešte v marci. Posádku obviňujú z nezákonného prekročenia štátnej hranice. Za vplávanie do ukrajinských vôd a nelegálny lov rýb hrozí kapitánovi až päťročné väzenie.Všetkých desať členov posádky má ruské pasy, prinajmenšom do anexie Krymu v roku 2014 však boli občanmi Ukrajiny. Rusko zásah Ukrajiny označuje za pirátstvo.Z Azovského mora, lemujúceho Krym od severovýchodu, sa v posledných mesiacoch stáva ďalšia oblasť popri Kryme a Donbase, kde sa prejavuje konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom. Rusko kontroluje Kerčskú úžinu, spájajúcu Azovské more so zvyškom Čierneho mora. Ukrajina vyčíta Rusku obťažujúce kontroly, ktoré musia podstupovať lode smerujúce do ukrajinských prístavov, ako sú Mariupol či Berďansk.