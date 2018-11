Conte upokojuje diskusiu o rozpočte, Moscovici pripomína pravidlá EÚ

Taliansky premiér Giuseppe Conte počas tlačovej konferencie v paláci Chigi v Ríme 8. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím/Brusel 22. novembra (TASR) - Taliansky premiér Giuseppe Conte vyzval vo štvrtok všetky zúčastnené strany, aby zmiernili diskusiu o rozpočte jeho krajiny na rok 2019 v snahe upokojiť trhy.Európska komisia urobila tento týždeň prvý krok smerom k disciplinárnemu konaniu proti Taliansku za expanzívny rozpočet na rok 2019, ktorý porušuje fiškálne pravidlá, keďže Rím ho odmietol upraviť.Conte uviedol, že rastúce výnosy zo štátnych dlhopisov Talianskua pokiaľ ide o dôveru investorov, pokojnejšia diskusia o rozpočte by bola podľa neho bolaEurokomisár pre hospodárske a menové záležitosti Pierre Moscovici zase vo štvrtok reagoval na vyhlásenie talianskeho podpredsedu vlády Mattea Salviniho, že čaká na list od Santa Clausa po tom, ako Komisia zamietla rozpočet Talianska na rok 2019 pre porušenie fiškálnych pravidiel Európskej únie (EÚ).povedal Moscovici pre talianske noviny Corriere della Sera.Stredajšie rozhodnutie EK jej otvára cestu k sankciám za porušenie fiškálnych pravidiel eurozóny, ktoré zahŕňajú aj pokutu do výšky 0,2 % hrubého domáceho produktu (HDP).Jadrom sporu sú nadmerné rozpočtové výdavky Talianska, ktoré povedú k zvýšeniu jeho deficitu, čo je v rozpore s pravidlami. Presnejšie, návrh talianskeho rozpočtu počíta s deficitom na úrovni 2,4 % HDP, čo je trojnásobne vyššia úroveň, než akú plánovala predchádzajúca vláda. V októbri Komisia tento návrh zamietla a vyzvala Rím, aby ho upravil.Populistická vláda Hnutia piatich hviezd a Ligy Severu to však odmietla, keďže považuje vyššie rozpočtové výdavky za spôsob, ako dostať krajinu z ekonomickej stagnácie.upozornil Moscovici. Dodal, že dialóg o tom nie je možný, je to nutnosť.