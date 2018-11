Európa v brandži fintech zaostáva za zámorím, bratislavský Fin.Techsummit to chce pomôcť zmeniť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 22. novembra 2018 (WBN/PR) - Účastníci sa zhodujú v hodnotení: Nedávny Fin.Techsummit 2018– konferencia o technologických inováciách pre finančný sektor – bol pre nich profesionálnym obohatením aj networkingovým zážitkom. Nie je to prekvapujúce, ak zohľadníme kvalitu spíkrov a mix prezentovaných tém, ktorý reflektoval najnovší vývoj rôznych dimenzií fintech odvetvia. Úroveň podujatia ocenili aj zahraniční spíkri a záujemcovia, ktorí prišli z rekordného počtu 15 krajín.Organizátori konferencie zároveň veria, že práve vysoko profesionálne podujatia tohto typu prispievajú k vytváraniu pozitívnejšieho a inovatívnejšieho "fintech" prostredia nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Niektorí účastníci totiž naznačili aj to, že Európa má v tomto smere čo doháňať. Vo svojom príhovore to jasne vyjadril napríklad europoslanec Ivan Štefanec, keď konštatoval, že "Európska únia nie je globálnym lídrom v poskytovaní fintech služieb." Pritom sa odvolal aj na nedávny prieskum porovnávajúci náš kontinent s USA, Čínou, Indiou a Japonskom. Podľa neho sú európske fintech spoločnosti v priemere menšie a existujú kratšiu dobu ako ich zámorskí konkurenti; ich rast totiž stále naráža na pretrvávajúcu nejednotnosť pravidiel v štátoch EÚ.Program druhého ročníka konferencie Fin.Techsummit, ktorá sa konala 14. novembra 2018 v Bratislave, sa členil do dvoch streamov s titulmi "Automatizácia finančného trhu" a "Regulátory budúcnosti vs. inovácie". Paralelne prebiehal aj hackathon – vývojárska súťaž s účasťou deviatich tímov – a tiež B2B matching. Organizátori tradične kládli dôraz na vytvorenie prostredia pre networking takmer 300 prítomných profesionálov zo sveta financií, informačných technológií a startupov. Mohli si vypočuť aj názory ľudí zastupujúcich verejnú sféru vrátane riaditeľa odboru bankovníctva Ministerstva financií SR Martina Petra, ktorý hovoril najmä o novom Centre pre finančné inovácie, a britského veľvyslanca Andrewa Gartha, ktorého ambasáda bola zároveň partnerom podujatia.Perfekcionistické úsilie organizačného tímu viedlo k realizácii skutočne prínosného stretnutia expertov, ako to mnohí následne aj konštatovali. Jedným z nich bol medzinárodne uznávaný psychológ finančných trhov Thomas Oberlechner, priekopník pojmu "behaviorálny fintech". Jeho vystúpenie v panelovej diskusii pritiahlo zaslúženú pozornosť účastníkov a aj on sám vyjadril spokojnosť s úrovňou publika a témami konferencie. Toto uznanie podčiarkuje fakt, že ide o skúseného prezentátora, ktorý pôsobil na špičkových univerzitách v Európe aj USA vrátane Harvardu a MIT.Spokojní s konferenciou v Bratislave boli aj dvaja Londýnčania – Samir Parekh a Ambuj Agrawal zo spoločnosti Zappy AI zameranej na robotizáciu a analytiku pre finančný sektor. Ich dva vstupy na túto tému dosiahli účinok aj vďaka dobrej organizácii akcie a profesnej skladbe jej účastníkov, ako neskôr uviedli.Ďalším kariérnym svetobežníkom (či skôr svetobežníčkou) na pódiu konferencie Fin.Techsummit 2018 bola Lydia Goutas, pôvodom molekulárna biologička z New Yorku, ktorá sa však cez manažérske pozície dopracovala k riadeniu medzinárodnej headhuntingovej agentúry vo Viedni. "Veľké poďakovanie za to, že som mohla byť časťou Fin.Techsummitu – mala som pocit, že to bolo ešte lepšie ako v predchádzajúcom roku a že záujem bol fantastický," napísala po návrate.Napokon, dôležité je aj hodnotenie partnerov a podporovateľov konferencie Fin.Techsummit, bez ktorých by ju nebolo možné zorganizovať – prinajmenšom nie v danej kvalite a rozsahu. Exkluzívnym partnerom bola Tatra banka, ktorá iniciovala a sponzorovala aj tohtoročnú tému hackathonu; tá súvisela s developovaním front-endových častí klientskeho chatbota. Záujem o hackathon prekonal očakávania, ako potvrdila aj zástupkyňa Tatra banky Katarína Béžová; prihlásilo sa 15 tímov, z nich porota vybrala deväť finalistov, ktorí vypracovali a prezentovali svoje riešenia. Víťazom tejto súťaže s medzinárodnou účasťou sa napokon stal slovenský tím Magic.Medzi supporterov konferencie patrí aj firma sli.do, ktorá pozná chuť medzinárodného úspechu a tiež poskytla organizátorom svoje hodnotenie. Účastníci z tejto spoločnosti zaradili medzi najväčšie pozitíva akcie networking, dobré, často až objavné témy, medzinárodný a multiodvetvový charakter a možnosť voľby v rámci programu.A aké je hodnotenie a postrehy samotných organizátorov? "V tomto roku sme posunuli kvalitatívnu latku konferencie Fin.Techsummit ešte vyššie. Myslím, že sa nám podarilo nadizajnovať témy a spíkrov tak, že to dávalo účastníkom perfektný zmysel, a tí to ocenili," povedal Davy Čajko, generálny riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá organizuje Fin.Techsummit, rovnako ako ďalšie konferencie. "Ako čerešničku vnímame odozvu na kvalitu návrhov už druhého ročníka nášho Hackatonu, ktorý pozitívne prekvapil všetkých zainteresovaných – zadávateľa, facilitátora, ale aj samotných účastníkov. Ukazuje to, v akej kvalite máme našu generáciu ľudí, čo sa zaoberajú vývojom v tejto oblasti. Veľmi nás teší, že na Slovensku máme špičkových developerov a my sme im vytvorili príležitosť na zaujímavú spoluprácu," dodal.Ako bude vyzerať budúci ročník? Organizátori aj na základe spätnej väzby od účastníkov rozhodli, že Fin.Techsummit 2019 bude mať väčší formát, jeho program bude ešte bohatší a okrem toho sa uskutoční v novom termíne – v septembri. Na margo série konferencií Techsummit Events Davy Čajko konštatoval: "Touto piatou tohtoročnou konferenciou sme zavŕšili veľmi úspešný rok autorských inovatívnych konferencií. Čaká nás množstvo práce pri spoluvytváraní atraktívneho "fintech” prostredia v regióne. Pripravujeme hlbšiu analýzu CEE ekosystému, ktorý sme de facto zmapovali prostredníctvom našich eventov. Ako rýchlo rastúca spoločnosť s jasnou víziou byť lídrom v CEE regióne pripravujeme pre budúci rok nové formáty a nové témy. S našimi priaznivcami ostávame ďalej v kontakte," prisľúbil. Organizátori chcú podľa neho navyše v ďalšom ročníku ešte viac akcentovať podporu fintech odvetvia zo strany kompetentných orgánov. Ich pozvaní zástupcovia by preto mali dostať na budúcom Fin.Techsummite ešte väčší priestor.