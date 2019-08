Conteho víťazný debut v Interi Miláno, Lukaku sa uviedol gólom

Na archívnej snímke Antonio Conte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 27. augusta (TASR) - Belgický futbalista Romelu Lukaku debutoval v drese Interu Miláno najlepším možným spôsobom. Na pondelkovom domácom triumfe nad Lecce 4:0 sa podieľal jedným gólom.Dvadsaťšesťročný útočník prišiel do Milána za 65 miliónov eur, za jeho výkon ho pochválil aj tréner Antonio Conte.citovala Conteho agentúra AFP.Pre talianskeho kormidelníka to bola, rovnako ako pre Lukakua, premiéra v Interi Miláno. Do rodnej krajiny sa vrátil po dvoch rokoch v Chelsea.zhodnotil 50-ročný Conte.V úvodnom stretnutí novej sezóny Serie A nastúpil aj slovenský obranca Milan Škriniar. Dvadsaťštyriročný stopér absolvoval celý zápas, do štatistík sa však nezapísal.