Herelová po postupe ďakovala divákom: Budeme si to pamätať navždy

Nina Herelová (archívna snímka). Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 27. augusta (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky štartovali na majstrovstvách Európy v rokoch 2003, 2007 a 2009, zakaždým skončili už v základnej skupine. Až tohtoročný domáci šampionát im priniesol úspech a zverenky Marca Fenoglia si po prvý raz v histórii zahrajú vo vyraďovacej fáze. Slovenky si to vychutnávali o to viac, že postup potvrdili po skvelom obrate v zápase s Bieloruskami (3:2).Prvé dva sety mali pod taktovkou Bielorusky, boli lepšie, nerobili chyby, no potom sa karta obrátila.povedala Nina Herelová, autorka 16 bodov v zápase. Historický postup zo skupiny oslavovali hráčky s divákmi tancom, rovnako ako aj sobotňajší triumf nad Švajčiarskom 3:0. Tentokrát si to však slovenské volejbalistky užívali oveľa emotívnejšie.dodala Herelová.Slovenská blokárka vzápätí poďakovala divákom, ktorí mali podľa nej veľkú zásluhu na obrate v zápase.Emotívne prežíval zápas aj tréner Marco Fenoglio, po ďakovačke divákom si hráčky stiahol do útrob štadióna ešte predtým, než boli k dispozícii novinárom.uviedla Herelová, ktorú doplnila spoluhráčka Jaroslava Pencová:Tri triumfy v troch zápasoch dodáva slovenským reprezentantkám apetít, prekvapiť sa chystajú aj Nemecko, svojho utorňajšieho súpera.poznamenala Herelová. Dvadsaťšesťročná blokárka bola režisérkou pozápasových osláv. Svoje spoluhráčky zobrala do "vláčika", ktorý divákom pri pesničke Macejko ďakoval za podporu.dodala s úsmevom.Triumfy nad Španielskom a Švajčiarskom hráčky spracovávali ešte dlhé hodiny po zápase, podobný scenár sa opakoval aj po stretnutí s Bieloruskom.prezradila Pencová.