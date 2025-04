COOP Jednota 24/7 prichádza do ďalších miest. Nakúpite tu kedykoľvek, vrátane Veľkej noci

Ôsma predajňa pribudla v Šuranoch

Deviata predajňa bude slúžiť obyvateľom Sládkovičova

Inovácie, ktoré zlepšujú nakupovanie

Za projektom stoja silní partneri

Kde môžete nakupovať nonstop?

16.4.2025 (SITA.sk) -V poradí ôsmu predajňu COOP Jednota 24/7 otvorilo spotrebné družstvo COOP Jednota Nové Zámky, ktoré už má s konceptom automatizovaných predajní skúsenosť. Prvú predajňu tohto typu otvorili v decembri minulého roka na sídlisku v Nových Zámkoch. Vianočné sviatky ukázali, že plní funkciu dobrého suseda, ku ktorému si miestni obyvatelia radi zabehnú po chýbajúce potraviny, akými sú napríklad vajcia. Tie sa spolu s pečivom, nápojmi a čerstvými potravinami na varenie umiestnili na popredných priečkach v zozname najčastejšie nakupovaného tovaru v automatizovanom režime."Koncept predajne COOP Jednota 24/7 je užitočný pre zákazníkov nielen po zatvorení predajne v obslužnom režime, keď túto službu využívajú prevažne ľudia pracujúci v noci, ako sú napríklad záchranné a bezpečnostné zložky, ale najmä počas štátnych sviatkov, kedy je zatvorené po celý deň. Potvrdzuje to skúsenosť z decembra minulého roka po spustení našej prvej predajne v režime 24/7 na Gogoľovej ulici v Nových Zámkoch. Už počas blížiacich sa sviatkov Veľkej noci si túto pridanú hodnotu môžu vyskúšať aj obyvatelia mesta Šurany. Sú to totižto jediné sviatky v roku, počas ktorých sú bežné obchody zatvorené tri plné dni," hovorí predseda predstavenstva COOP Jednota Nové Zámky Štefan Mácsadi.COOP Jednota Galanta slávnostne otvorila rekonštruovanú predajňu COOP Jednota 24/7 v Sládkovičove na Richterovej ulici. Ide už o tretiu predajňu tohto typu pod jej taktovkou. Vynovená prevádzka s predajnou plochou 258 m² sa nachádza v dynamicky sa rozrastajúcej lokalite, kde v posledných rokoch pribúdajú nové ulice s radovými zástavbami rodinných domov. COOP Jednota reaguje na rastúci dopyt po flexibilných a inovatívnych riešeniach nakupovania, ktoré prinášajú maximálny komfort pre zákazníkov.Predajňa je vybavená najnovšími technológiami vrátane elektronických zámkov na vstupných dverách, kamerového systému, ozvučenia prevádzky a samoobslužnej pokladnice. Exteriér prešiel výraznými úpravami, ktoré zahŕňajú aj nové značenie 24/7, čím je predajňa ešte lepšie vyznačená a pripravená na pohodlný a bezpečný nákup počas celého dňa či noci. Slúžiť bude nielen miestnym obyvateľom, ale aj návštevníkom známeho termálneho kúpaliska Vincov les. "Očakávame, že o nové predajne 24/7 bude veľký záujem medzi miestnymi, ale aj turistami, ktorí prídu do regiónu na sviatky alebo počas letnej sezóny," hovorí Júlia Ančinová, podpredsedníčka predstavenstva COOP Jednota Galanta.Aj keď COOP Jednota stavia na viac ako 150-ročnej tradícii, neustále mapuje potreby zákazníkov a implementuje nové technológie. Modernizovaná predajňa v Šuranoch je vybavená viacerými technológiami, ktoré reflektujú záväzok k udržateľnosti. Chladiarenské zariadenia novej generácie využívajú CO₂ bez freónu, čo znižuje vplyv na životné prostredie. Zaujímavosťou je, že ide o prvú predajňu takéhoto formátu, v ktorej bola táto technológia použitá. Ďalšou inováciou je najmodernejší gril s automatickým čistením a výrazne nižšou spotrebou energie, ktorý umožňuje efektívnu prípravu kvalitných grilovaných produktov s o polovicu kratším časom prípravy v porovnaní s predchádzajúcim grilom."Som veľmi rád, že sa v našom reťazci nebojíme technologických inovácií a nastavujeme nové trendy v nakupovaní. Či už ide o vybavenie v predajni, elektrické cenovky, extra finančné služby, vďaka ktorým si naši zákazníci môžu vybrať pri pokladni hotovosť alebo zaplatiť šeky, pokročilé monitorovacie systémy alebo automatizáciu predajní – chceme ísť s dobou a prinášať riešenia pre väčšiu efektivitu a vyšší komfort zákazníkov," hovorí Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko.Na prevádzke automatizovaných predajní COOP Jednota 24/7 sa podieľajú aj partneri projektu Mastercard a UniCredit Bank, ktorí zabezpečujú bezhotovostné platby a finančné riešenia potrebné pre fungovanie celého konceptu. "Radi spolupracujeme na projektoch, ktoré zákazníkom prinášajú väčší komfort a flexibilitu v nakupovaní. COOP Jednota 24/7 je skvelým príkladom toho, ako si nájde každý typ zákazníka to, čo potrebuje. Ten, kto má rád tradičné nakupovanie a socializáciu s personálom príde počas bežných prevádzkových hodín a zákazník, ktorý preferuje moderné technológie, nakúpi po prepnutí predajne do automatizovaného režimu," uviedol Jaroslav Habo, riaditeľ UniCredit Bank pre Slovensko."Teší nás, že sa koncept COOP Jednota 24/7 rozširuje do ďalších regiónov a ponúka zákazníkom možnosť nakupovať pohodlne a bez obmedzení – aj počas sviatkov. Vnímame to ako dôležitý krok k vyššej dostupnosti služieb v regiónoch, ktoré si zaslúžia rovnaký prístup k inováciám ako veľké mestá. Tento projekt je zároveň dôkazom, že technológie dokážu zlepšiť každodenný život, zjednodušiť nákupný proces a zároveň prispieť k udržateľnejšiemu maloobchodu," uviedla Jana Lvová, generálna riaditeľka spoločnosti Mastercard pre Slovensko a Českú republiku.Prevádzky COOP Jednota 24/7 nájdu zákazníci počas veľkonočných sviatkov v Šalgočke, Šali, Nových Zámkoch, Handlovej, Rabči, Senici, Prievidzi , Šuranoch a v Sládkovičove. Viac sa o spôsobe nakupovania v automatizovaných predajniach COOP Jednota 24/7 dozviete na coop.sk/sk/24-7 Informačný servis