Záborskej a Vašečkov návrh o interrupciách parlament neposunul do druhého čítania

Osem týždňov

Nesprávny pojem

Morálna povinnosť

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

16.4.2025 (SITA.sk) - Parlament v utorok 15. apríla neposunul do druhého čítania návrh poslancov Kresťanskej únie (KÚ) Richarda Vašečku o interrupciách. Návrhom zákona chceli predkladatelia znížiť lehotu na vykonanie interrupcie z 12 na osem týždňov tehotenstva. Za návrh hlasovalo 25 poslancov, proti bolo 45 a 74 sa zdržalo.Občianske združenie Možnosť voľby vyjadrilo na sociálnej sieti radosť z toho, že návrh neprešiel. Ako združenie upozornilo, za posledných šesť rokov išlo o 32. pokus o obmedzenie práva na bezpečnú interrupciu.„Dlhé roky neúnavne vysvetľujeme, prečo osem týždňov nestačí,“ uviedlo združenie, ktoré svoje argumenty zaslalo aj do Národnej rady SR . Možnosť voľby upozorňuje napríklad na skutočnosť, že každá tretia žena podstúpi interrupciu až po ôsmom týždni tehotenstva, a to medzi deviatym a 12 týždňom.Skrátenie tejto lehoty by tak pre mnohé ženy znamenalo zákaz interrupcií na žiadosť a vážne ohrozilo ich zdravie a životy. Združenie ďalej upozornilo, že na podstúpenie interrupcie ženy nemajú 12 týždňov, keďže stanovenie dĺžky tehotenstva sa určuje podľa dátumu poslednej menštruácie a ženy prvé týždne tehotné nie sú.„Takýto zákaz by v skutočnosti obmedzil prístup k interrupcii už po šiestich týždňoch od oplodnenia,“ upozornilo združenie a podotklo, že do ôsmeho týždňa tehotenstva sa mnohé ženy nemusia ani dozvedieť, že sú tehotné, pričom iné nemusia stihnúť zdolať všetky prekážky či úkony, na základe ktorých možno interrupciu vykonať.Združenie Možnosť voľby upozorňuje aj na nesprávny pojem „tlkot srdca“ v siedmom týždni tehotenstva. Ako združenie vysvetlilo, používať tento pojem na opis zvuku, ktorý je možné počuť pri ultrazvukovom vyšetrení v rannom štádiu tehotenstva, je lekársky nepresné.„V tomto štádiu ešte nie sú vyvinuté komory srdca, a teda nemožno hovoriť o tlkote srdca,“ dodalo združenie s tým, že ide o zvuk, ktorým ultrazvukový prístroj premieňa elektronické impulzy vychádzajúce z formujúcich sa srdcových buniek embrya do zvuku mylne označovanom ako tlkot srdca. KÚ tak podľa združenia na dosiahnutie zákazu interrupcií používa zavádzajúcu terminológiu.„Okrem iného posielali poslancom a poslankyniam zvukové pohľadnice s týmto domnelým tlkotom srdca. Odsudzujeme takéto praktiky. Ide o krutý emocionálny nátlak založený na zámernom šírení nesprávnych informácií,“ doplnilo združenie a upozornilo aj na to, že reštrikcie neznižujú počet interrupcií a robia ich nebezpečnejšími.Podľa lekárskych ( WHO ) a ľudskoprávnych autorít ( OSN , RE) zákony, ktoré obmedzujú prístup k interrupciám, neznižujú ich počet. Naopak, zvyšujú počet nebezpečne vykonaných interrupcií, ktoré sú spojené s vyšším počtom zranení a úmrtí. Vedú približne k 23 000 úmrtiam žien ročne.Poslanci Anna Záborská a Richard Vašečka v dôvodovej správe k návrh zákona o umelom prerušení tehotenstva uviedli, že základným cieľom je skrátenie obdobia, v ktorom môže žena podstúpiť umelé ukončenie tehotenstva, a to tak, aby zodpovedalo prvému dokumentovateľnému prejavu zdravého vývoja plodu, ktorým je tlkot srdca.„Vedecký pokrok jasne ukázal, že plod môže vykazovať znaky, ako je tlkot srdca, mozgové vlny a reakcia na bolesť už v ranom štádiu tehotenstva. Vedecké dôkazy jednoznačne potvrdzujú, že srdcový tep plodu možno zvyčajne zistiť v 5. až 6. týždni gestačného veku, čo je míľnik, ktorý sa často používa ako kľúčový ukazovateľ rannej životaschopnosti plodu,“ uviedli predkladatelia a doplnili, že štúdie a lekárske odporúčania, napríklad Európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu, potvrdzujú, že srdce embrya sa začína formovať a prejavovať elektrickú aktivitu približne 22 dní po počatí, a teda približne v piatom týždni tehotenstva.„Prítomnosť detekovateľného tlkotu srdca v období po siedmom týždni vývoja plodu je kľúčovým ukazovateľom, ktorý signalizuje vývoj plodu a životaschopné tehotenstvo,“ doplnili poslanci. Podľa ich slov má skrátenie tohto obdobia aj morálnu rovinu, pretože nenarodené deti sú podľa nich najzraniteľnejší členovia spoločnosti a nemôžu sa brániť.„Politici majú preto morálnu povinnosť prijímať také právne predpisy, ktoré odrážajú záväzok chrániť ľudský život v každom štádiu,“ uviedli.