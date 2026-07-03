|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 3.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Miloslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
COOP Jednota Galanta rozširuje sieť predajní 24/7. Moderné nakupovanie prináša do Paty aj Senca
Tagy: nové predajne PR
Jedna obec sa ráno prebúdza do práce, druhá počas leta ožíva až večer. Obe však spája rovnaká potreba. Mať obchod dostupný vtedy, keď ho ľudia skutočne potrebujú. Aj preto COOP Jednota ...
Zdieľať
3.7.2026 (SITA.sk) - Jedna obec sa ráno prebúdza do práce, druhá počas leta ožíva až večer.
Obe však spája rovnaká potreba. Mať obchod dostupný vtedy, keď ho ľudia skutočne potrebujú. Aj preto COOP Jednota Galanta otvorila nové predajne 24/7 v Pate a Senci. Hoci ide o dve rozdielne lokality, obe spája spoločný cieľ. Priniesť moderné a flexibilné nakupovanie, ktoré sa prispôsobuje životu zákazníkov.
Spôsob, akým dnes ľudia nakupujú, sa mení. Každá obec či mesto žijú vlastným tempom a tomu sa prispôsobujú aj očakávania zákazníkov. Niekto potrebuje dokúpiť suroviny na večeru po návrate z práce, iný sa zastaví po ceste na kúpalisko alebo po neskorom príchode z výletu. Moderné obchodné služby preto už nie sú len otázkou ponuky, ale aj dostupnosti.
"Nie sú to ľudia, ktorí by sa mali prispôsobovať otváracím hodinám. Sú to služby, ktoré by mali držať krok s ich každodenným životom. Práve preto pri výbere nových lokalít zohľadňujeme charakter obce, spôsob života jej obyvateľov aj to, ako sa menia ich nákupné návyky. Každá predajňa má svoj vlastný príbeh, no všetky spája rovnaký cieľ. Byť zákazníkom k dispozícii vtedy, keď nás potrebujú," hovorí Júlia Ančinová, podpredsedníčka COOP Jednota Galanta.
V Pate spojila COOP Jednota otvorenie predajne 24/7 s rozsiahlou modernizáciou existujúceho supermarketu na Obchodnej ulici. Predajňa s predajnou plochou 455 metrov štvorcových ponúka zákazníkom väčší komfort pri nakupovaní, širší sortiment aj nové služby. Súčasťou predajne je približne 15 parkovacích miest, samoobslužné pokladne aj stávková kancelária Tipos. Predajňa funguje v štandardnom režime od pondelka do piatka od 6.00 do 19.00 hodiny, v sobotu od 6.00 do 13.00 hodiny a v nedeľu od 8.00 do 12.00 hodiny. Mimo týchto hodín je zákazníkom dostupná v režime 24/7.
Predajňa je prirodzenou súčasťou života miestnej komunity. Nachádza sa v blízkosti školy a denne ju využívajú rodiny s deťmi, seniori aj žiaci. Nový režim 24/7 im prináša väčšiu slobodu rozhodnúť sa, kedy si prídu nakúpiť. Či už cestou do práce, po návrate domov alebo vo chvíli, keď im to najviac vyhovuje.
Úplne iný príbeh píše nová predajňa v Senci na Námestí 1. mája. Na predajnej ploche 254 metrov štvorcových ponúka kompletný sortiment pre každodenné nákupy. Zákazníci majú k dispozícii osem parkovacích miest i samoobslužné pokladne. Počas bežnej prevádzky je otvorená od pondelka do piatka od 6.00 do 19.00 hodiny, v sobotu od 7.00 do 18.00 hodiny a v nedeľu od 8.00 do 16.00 hodiny. Mimo štandardných otváracích hodín funguje v režime 24/7.
Mesto patrí medzi dynamicky sa rozvíjajúce lokality a počas letných mesiacov ho zapĺňajú návštevníci smerujúci k Slnečným jazerám. Popri každodenných potrebách miestnych obyvateľov preto rastie aj význam služieb, ktoré sú dostupné bez ohľadu na dennú dobu. Predajňa 24/7 umožní pohodlné nakupovanie domácim aj turistom. Ocenia ju tí, ktorí prichádzajú do mesta vo večerných hodinách, odchádzajú skoro ráno alebo si jednoducho chcú nakúpiť v čase, ktorý vyhovuje ich programu.
Obe predajne fungujú v hybridnom režime. Počas štandardných otváracích hodín sú zákazníkom k dispozícii zamestnanci predajne, mimo nich môžu nakupovať prostredníctvom aplikácie COOP Jednota Klub. Jednorazová registrácia umožňuje vstup do všetkých predajní COOP Jednota 24/7 na Slovensku. Zákazníci sa môžu do systému zároveň registrovať aj prostredníctvom zákazníckej karty.
Súčasťou modernizácie sú aj samoobslužné pokladne, Minibankomat, dobíjanie kreditu, priestor na zber vratných obalov a ďalšie služby. Samozrejmosťou zostáva široká ponuka čerstvých potravín, slovenských výrobkov a regionálnych špecialít.
COOP Jednota Galanta plánuje v rozširovaní konceptu 24/7 pokračovať aj v ďalších mesiacoch. Do konca roka chce otvoriť približne desať ďalších predajní vrátane Šintavy, Šoporne, Hrubého Šúra či Nového Života Eliášovce. Moderné a flexibilné nakupovanie tak bude postupne dostupné vo viacerých mestách a obciach regiónu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - COOP Jednota Galanta rozširuje sieť predajní 24/7. Moderné nakupovanie prináša do Paty aj Senca © SITA Všetky práva vyhradené.
Obe však spája rovnaká potreba. Mať obchod dostupný vtedy, keď ho ľudia skutočne potrebujú. Aj preto COOP Jednota Galanta otvorila nové predajne 24/7 v Pate a Senci. Hoci ide o dve rozdielne lokality, obe spája spoločný cieľ. Priniesť moderné a flexibilné nakupovanie, ktoré sa prispôsobuje životu zákazníkov.
Spôsob, akým dnes ľudia nakupujú, sa mení. Každá obec či mesto žijú vlastným tempom a tomu sa prispôsobujú aj očakávania zákazníkov. Niekto potrebuje dokúpiť suroviny na večeru po návrate z práce, iný sa zastaví po ceste na kúpalisko alebo po neskorom príchode z výletu. Moderné obchodné služby preto už nie sú len otázkou ponuky, ale aj dostupnosti.
"Nie sú to ľudia, ktorí by sa mali prispôsobovať otváracím hodinám. Sú to služby, ktoré by mali držať krok s ich každodenným životom. Práve preto pri výbere nových lokalít zohľadňujeme charakter obce, spôsob života jej obyvateľov aj to, ako sa menia ich nákupné návyky. Každá predajňa má svoj vlastný príbeh, no všetky spája rovnaký cieľ. Byť zákazníkom k dispozícii vtedy, keď nás potrebujú," hovorí Júlia Ančinová, podpredsedníčka COOP Jednota Galanta.
Pata ponúka viac priestoru aj väčší komfort
V Pate spojila COOP Jednota otvorenie predajne 24/7 s rozsiahlou modernizáciou existujúceho supermarketu na Obchodnej ulici. Predajňa s predajnou plochou 455 metrov štvorcových ponúka zákazníkom väčší komfort pri nakupovaní, širší sortiment aj nové služby. Súčasťou predajne je približne 15 parkovacích miest, samoobslužné pokladne aj stávková kancelária Tipos. Predajňa funguje v štandardnom režime od pondelka do piatka od 6.00 do 19.00 hodiny, v sobotu od 6.00 do 13.00 hodiny a v nedeľu od 8.00 do 12.00 hodiny. Mimo týchto hodín je zákazníkom dostupná v režime 24/7.
Predajňa je prirodzenou súčasťou života miestnej komunity. Nachádza sa v blízkosti školy a denne ju využívajú rodiny s deťmi, seniori aj žiaci. Nový režim 24/7 im prináša väčšiu slobodu rozhodnúť sa, kedy si prídu nakúpiť. Či už cestou do práce, po návrate domov alebo vo chvíli, keď im to najviac vyhovuje.
Senec reaguje na tempo moderného mesta
Úplne iný príbeh píše nová predajňa v Senci na Námestí 1. mája. Na predajnej ploche 254 metrov štvorcových ponúka kompletný sortiment pre každodenné nákupy. Zákazníci majú k dispozícii osem parkovacích miest i samoobslužné pokladne. Počas bežnej prevádzky je otvorená od pondelka do piatka od 6.00 do 19.00 hodiny, v sobotu od 7.00 do 18.00 hodiny a v nedeľu od 8.00 do 16.00 hodiny. Mimo štandardných otváracích hodín funguje v režime 24/7.
Mesto patrí medzi dynamicky sa rozvíjajúce lokality a počas letných mesiacov ho zapĺňajú návštevníci smerujúci k Slnečným jazerám. Popri každodenných potrebách miestnych obyvateľov preto rastie aj význam služieb, ktoré sú dostupné bez ohľadu na dennú dobu. Predajňa 24/7 umožní pohodlné nakupovanie domácim aj turistom. Ocenia ju tí, ktorí prichádzajú do mesta vo večerných hodinách, odchádzajú skoro ráno alebo si jednoducho chcú nakúpiť v čase, ktorý vyhovuje ich programu.
Obe predajne fungujú v hybridnom režime. Počas štandardných otváracích hodín sú zákazníkom k dispozícii zamestnanci predajne, mimo nich môžu nakupovať prostredníctvom aplikácie COOP Jednota Klub. Jednorazová registrácia umožňuje vstup do všetkých predajní COOP Jednota 24/7 na Slovensku. Zákazníci sa môžu do systému zároveň registrovať aj prostredníctvom zákazníckej karty.
Súčasťou modernizácie sú aj samoobslužné pokladne, Minibankomat, dobíjanie kreditu, priestor na zber vratných obalov a ďalšie služby. Samozrejmosťou zostáva široká ponuka čerstvých potravín, slovenských výrobkov a regionálnych špecialít.
COOP Jednota Galanta plánuje v rozširovaní konceptu 24/7 pokračovať aj v ďalších mesiacoch. Do konca roka chce otvoriť približne desať ďalších predajní vrátane Šintavy, Šoporne, Hrubého Šúra či Nového Života Eliášovce. Moderné a flexibilné nakupovanie tak bude postupne dostupné vo viacerých mestách a obciach regiónu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - COOP Jednota Galanta rozširuje sieť predajní 24/7. Moderné nakupovanie prináša do Paty aj Senca © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: nové predajne PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Tragická nehoda na železničnom priecestí v obci Svinná, 43-ročná vodička na mieste zomrela – FOTO
Tragická nehoda na železničnom priecestí v obci Svinná, 43-ročná vodička na mieste zomrela – FOTO
<< predchádzajúci článok
Top foto dňa (3. júl 2026): Festival manga, obnovená AS Kysucké Nové Mesto a Akadémia ozbrojených síl
Top foto dňa (3. júl 2026): Festival manga, obnovená AS Kysucké Nové Mesto a Akadémia ozbrojených síl