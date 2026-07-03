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03. júla 2026
Tragická nehoda na železničnom priecestí v obci Svinná, 43-ročná vodička na mieste zomrela – FOTO
Tagy: Dopravná nehoda hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Úmrtie Zrážka s vlakom
Rušňovodiča polícia podrobila dychovej skúške, ktorá skončila s negatívnym výsledkom. Na železničnom priecestí v obci Svinná (okres Trenčín) sa v piatok popoludní stala tragická nehoda. Zrážku s ...
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3.7.2026 (SITA.sk) - Rušňovodiča polícia podrobila dychovej skúške, ktorá skončila s negatívnym výsledkom.
Na železničnom priecestí v obci Svinná (okres Trenčín) sa v piatok popoludní stala tragická nehoda. Zrážku s vlakom neprežila 43-ročná vodička auta, vo vlaku sa nikto nezranil. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.
„Dnes v poobedňajších hodinách došlo v obci Svinná, v okrese Trenčín, na železničnom priecestí k tragickej dopravnej nehode, pri ktorej sa zrazil vlak s osobným motorovým vozidlom. Na základe doteraz zisteného, 43-ročná vodička osobného motorového vozidla zn. Audi z doposiaľ nezistených príčin vošla do dráhy prichádzajúceho vlaku, následkom čoho došlo k zrážke. Pri tejto tragickej udalosti, žiaľ, 43-ročná vodička, utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla,“ uviedla polícia.
Vo vlaku sa v čase zrážky nachádzali cestujúci, pri nehode sa nikto z nich nezranil. Rušňovodiča polícia podrobila dychovej skúške, ktorá skončila s negatívnym výsledkom. Podľa polície na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenie. „Presné okolnosti, príčina vzniku nehody, ako aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla polícia.
Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda na železničnom priecestí v obci Svinná, 43-ročná vodička na mieste zomrela – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Na železničnom priecestí v obci Svinná (okres Trenčín) sa v piatok popoludní stala tragická nehoda. Zrážku s vlakom neprežila 43-ročná vodička auta, vo vlaku sa nikto nezranil. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.
„Dnes v poobedňajších hodinách došlo v obci Svinná, v okrese Trenčín, na železničnom priecestí k tragickej dopravnej nehode, pri ktorej sa zrazil vlak s osobným motorovým vozidlom. Na základe doteraz zisteného, 43-ročná vodička osobného motorového vozidla zn. Audi z doposiaľ nezistených príčin vošla do dráhy prichádzajúceho vlaku, následkom čoho došlo k zrážke. Pri tejto tragickej udalosti, žiaľ, 43-ročná vodička, utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla,“ uviedla polícia.
Vo vlaku sa v čase zrážky nachádzali cestujúci, pri nehode sa nikto z nich nezranil. Rušňovodiča polícia podrobila dychovej skúške, ktorá skončila s negatívnym výsledkom. Podľa polície na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenie. „Presné okolnosti, príčina vzniku nehody, ako aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla polícia.
Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda na železničnom priecestí v obci Svinná, 43-ročná vodička na mieste zomrela – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dopravná nehoda hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Úmrtie Zrážka s vlakom
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