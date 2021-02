COOP Jednota komunikuje koronakrízu najlepšie

Poďakovanie ľuďom v prvej línii

19.2.2021 (Webnoviny.sk) -"V COOP Jednote si uvedomujeme, že ako veľká značka nesieme aj veľkú zodpovednosť. Nielen voči našim zákazníkom, ale aj voči našim kolegom v predajniach a v logistických centrách. Podporu všetkým ľuďom v prvej línii, našim zamestnancom, ale aj všetkým pracovníkom v bezpečnostných zložkách sme chceli dať najavo aj verejne," uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.Hlavnou výzvou, pred ktorou COOP Jednota stála, bolo odkomunikovanie tohto vážneho posolstva v koncepte, ktorý je založený na humore, vtipných situáciách a slovných hračkách dvoch ústredných postáv - Baču a Honelníka. Hlavnou emóciou reklamy však tento raz nemal byť humor, ale spolupatričnosť a vďaka. Na vymyslenie, nakrútenie a nasadenie reklamy mal domáci reťazec v spolupráci s dvornou reklamnou agentúrou Jandl veľmi málo času. Reklama bola vymyslená a nakrútená za menej ako týždeň. Zvyčajne to trvá niekoľko mesiacov."Na odovzdanie posolstva sme využili jednoduché, ale zato veľavravné gesto – potlesk. Potlesk, ktorým vzdávali úctu zdravotníkom ľudia v oknách a na balkónoch svojich príbytkov počas prvej vlny pandémie po celom svete. V TV spote sme využili aj insighty z aktuálnej situácie, s ktorou sa vedela stotožniť väčšina Slovenska, a to šitie rúšok. Bača a Honelník sú, tak ako aj zvyšok krajiny v tom čase, zodpovední, nevychádzajú von a šijú rúška," vysvetlil obchodný riaditeľ B. Lellák.COOP Jednota nasadila TV spot dvakrát počas prvej vlny. Okrem hlavnej reklamy pripravila aj sériu inštruktážnych videí týkajúcich sa bezpečného správania nielen v predajniach. Honelník v nich radí, ako si správne nasadiť rúško alebo ako bezpečne nakupovať pečivo.Reklama získala veľmi vysokú páčivosť, až 88%, čo je o 22% viac ako je benchmark. Spontánna znalosť reklamy bola 5%, o 3% viac ako je benchmark. Sto percent dopytovaných reklamu správne priradilo k značke COOP Jednota. Podporená znalosť reklamy bola 59%, čo je o 7% viac ako benchmark. "Tešíme sa, že reklama sa ľuďom páči a ďakujeme aj za dôveru odbornej poroty a získané ocenenie. Najdôležitejšie pre nás je, že sa nám podarilo odovzdať jej posolstvo, a to poďakovať našim kolegom a všetkým ľuďom v prvej línii za všetko ich úsilie, ktoré nielen počas koronakrízy preukazujú," uzavrel Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.Hermes Komunikátor roka je jediné ocenenie pre najlepšie komunikujúcu inštitúciu v Slovenskej republike so zákazníkom. COOP Jednota získala Cenu agentúry 2020 v kategórii Krízová komunikácia.Informačný servis