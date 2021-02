Národná bločková lotéria definitívne končí, podľa Hegera stratila svoj zmysel

Efektívnejšie nástroje pre boj s podvodmi

Záujem o bločkovú lotériu čoraz viac klesal

Posledné žrebovanie a koniec

19.2.2021 (Webnoviny.sk) - Od pondelka 22. februára sa končí prevádzkovanie Národnej bločkovej lotérie (NBL) , keďže pre existenciu iných nástrojov v boji proti daňovým únikom stratila svoje opodstatnenie.Spoločnosť Tipos podala Úradu pre reguláciu hazardných hier žiadosť, aby jej odňal licenciu na prevádzkovanie lotérie známej ako lotéria pokladničných dokladov. Ten jej žiadosti vyhovel.Spoločnosť Tipos podala úradu túto žiadosť na základe postupu odsúhlaseného jej jediným akcionárom – Ministerstvom financií SR. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Tipos Ivana Skokanová.„K tomuto opatreniu sme pristúpili po zrelej úvahe, viacerých rokovaniach a na základe exaktných dát. Prevádzkovať národnú bločkovú lotériu aj naďalej jednoducho nemá zmysel. O plánoch ukončiť činnosť NBL sme hovorili už dlho. Na druhej strane sme sa zhodli, že budeme viac propagovať využívanie aplikácie finančnej správy pre overovanie pokladničných dokladov,“ vysvetlil podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger „V dnešnej dobe máme totiž modernejšie a efektívnejšie nástroje pre boj s daňovými podvodmi v oblasti evidencie tržieb. V tejto oblasti bola zavedená eKasa a dôvody prevádzkovania bločkovej lotérie z roku 2013 už dnes, po takmer ôsmich rokoch, jednoducho nie sú aktuálne,“ dodal minister.Záujem o národnú bločkovú lotériu z roka na rok klesal. Pôvodný zámer zavedenia opatrenia NBL – boj proti daňovým podvodom – tak stratil svoje opodstatnenie. Vďaka finančnej správe má štát v rukách efektívnejšie nástroje pre boj proti daňovým únikom v oblasti evidencie tržieb.„Vďaka online evidencii tržieb vieme presne určiť, či niektorá prevádzka vydáva, alebo nevydáva pokladničné doklady. Zároveň v prípade, že občan nedostane pokladničný doklad alebo dostane falošný pokladničný doklad, má dnes veľmi jednoduchý nástroj na to, aby nás o tom informoval. Tým je obľúbená aplikácia Over doklad,“ vysvetlil Jiří Žežulka , prezident finančnej správy.Posledné žrebovanie v rámci NBL sa uskutoční v pondelok 22. februára. Do žrebovania budú zaradené všetky pokladničné doklady, ktoré budú zaregistrované v zmysle platného herného plánu do nedele 21. februára 2021 do 23:00.Po tomto termíne už nebude možné žiadne ďalšie pokladničné doklady do NBL zaregistrovať.