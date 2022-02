COOP Jednota napreduje v zavádzaní moderných technológií

Elektronické cenovky

11.2.2022 (Webnoviny.sk) -COOP Jednota zaviedla elektronické cenovky ako plnografické displeje prvý raz v roku 2013 v Nových Zámkoch, aktuálne sú implementované v 51 predajniach vo formáte Tempo SUPERMARKET a SUPERMARKET.Okrem zjednotenia vizuálnej komunikácie vo vzťahu k zákazníkom, uľahčujú prácu personálu v predaniach a v neposlednom rade šetria životné prostredie. "Inštalácia elektronických cenoviek je súčasťou celkovej modernizácie siete supermarketov. Postupne implementujeme elektronické cenovky do celej siete našich predajní. Tieto cenovky predstavujú obrovský a mimoriadne pozitívny posun v zjednodušení procesov v našich predajniach. Zákazník má k dispozícii prehľadné, dobre čitateľné cenovky, vďaka ktorým sa v mieste predaja orientuje jednoduchšie. Mesačne odpromujeme viac ako 2 500 produktov v atraktívnych akciových cenách, čiže ide o neustále cenové zmeny. Veľkou výhodou elektronických cenoviek je nielen úspora papiera, ale najmä času, ktorý personál bežne strávil pri fyzickej výmene cenoviek," povedal Štefan Mácsadi, predseda predstavenstva spotrebného družstva COOP Jednota Nové Zámky. "Progres postupne nastáva aj vo vývoji a v kvalite elektronických cenoviek, ak porovnáme súčasné možnosti s rokom 2013, kedy sme s inštaláciou začínali. Ponuka bola v tom čase viac-menej limitovaná," dodal Š. Mácsadi.Počet prevádzok využívajúcich elektronické cenovky bude COOP Jednota vo svojej sieti aj v tomto roku rozširovať, nakoľko predstavujú mimoriadne pozitívny posun v zjednodušení procesov. Zákazník sa vďaka nim ľahšie orientuje na mieste predaja, šetrí sa nimi papier a zároveň čas, ktorý personál bežne strávil pri fyzickej výmene cenoviek.Plne grafické elektronické cenovky pomáhajú skrášliť a zjednotiť dizajn predajní, zároveň šetria náklady. Ich prednosť spočíva v možnosti okamžitej zmeny obsahu až tisícky displejov. Výmenu cien je možné za niekoľko minúť zrealizovať z jedného miesta, personál predajne sa zatiaľ môže plnohodnotne venovať zákazníkom a prevádzke predajne. Ďalšou výhodou je zníženie chybovosti pri oceňovaní tovarov a záruka umiestnenia tovaru na rovnakom mieste na regáli. Nezanedbateľným prínosom týchto užitočných pomocníkov je aj ekologickosť, nízke energetické náklady a minimálna tlač papierových cenoviek, čím sa šetrí spotreba papiera a tlačiarenských tonerov.Automatizované systémy merania teploty a vlhkosti v chladiacich a v skladových priestoroch predajne COOP Jednota využíva od minulého roka. Okrem splnenia legislatívnej povinnosti má pod neustálym dohľadom podmienky skladovania potravín v predajnej sieti, čo výrazne uľahčuje prácu personálu a udržuje potraviny dlhšie čerstvé. "Systém automaticky kontroluje a v prípade potreby posiela upozornenia na personál pri prekročení hraničných hodnôt. Spolu s meraním teploty v chladiacich zariadeniach je sledovaná aj elektrická spotreba týchto zariadení. Kombináciou získaných dát môžeme optimalizovať a priamo znižovať spotrebu elektrickej energie, čo následne vplýva nielen na samotné náklady, ale aj na životné prostredie," uviedol Branislav Lellák, riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko. Aktuálne je tento monitorovací systém namontovaný už vo viac ako 200 predajniach COOP Jednoty a do konca roku 2022 pribudne v ďalších dvesto predajniach.Čoraz väčšiu obľubu si u zákazníkov získavajú samoobslužné pokaldnice, ktoré umožňujú rýchlu a jednoduchú platbu. Obchodný systém COOP Jednota ich má aktuálne namontované v 49 prevádzkach vo svojich najväčších formátoch Tempo SUPERMARKET a SUPERMARKET a postupne ich počet rozširuje. Zavedením samoobslužných pokladníc sa významne zrýchlil proces obsluhy zákazníkov. Niektoré COOP Jednoty v súčasnosti využívajú aj takzvané hybridné pokladnice. Tento typ pokladníc môže obsluhovať personál predajne ako klasickú pokladnicu, otočením displeja však môže slúžiť aj ako samoobslužná pokladnica pre zákazníka.Zákazníci COOP Jednoty môžu vo vybraných predajniach nakupovať aj prostredníctvom svojho mobilného telefónu. Ide o jednoduchý a pohodlný spôsob nákupu s použitím mobilnej aplikácie COOP nákup. Spotrebiteľ využíva na skenovanie tovaru mobilný telefón a šetrí čas strávený pri platení. Potraviny či iné výrobky vkladá priamo do nákupného košíka bez toho, aby ich musel opätovne vykladať pri pokladnici. Mobilné nakupovanie je zákazníkom aktuálne umožnené vo viac ako sto predajniach patriacich pod CJ Nové Zámky.Informačný servis