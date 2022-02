Macron pred stretnutím s Putinom odmietol podstúpiť PCR test. Bál sa, že by Rusi získali vzorku jeho DNA

Prezident sa bál o svoju vzorku DNA

Putin nebude krízu ďalej eskalovať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.2.2022 (Webnoviny.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa pred stretnutím s ruským prezidentom Vladimirom Putinom odmietol podrobiť ruskému testu na COVID-19. V piatok to potvrdil Kremeľ, informuje portál BBC.Macron viedol s Putinom v pondelok niekoľkohodinové rokovania o ukrajinskej kríze. Podľa medializovaných informácií Macron odmietol ruský test pre obavy, že by ruská strana získala vzorku jeho DNA.Lídri si pred stretnutím nepodali ruky a rokovanie absolvovali sediac na opačných stranách stola, vzdialení asi štyri metre od seba. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že Rusko malo pre francúzsku pozíciu pochopenie a na rozhovory to nemalo vplyv.Putin počas pondelkového stretnutia povedal Macronovi, že nebude ďalej eskalovať ukrajinskú krízu. Francúzsky prezident to povedal v utorok počas návštevy Kyjeva, kde sa stretol s ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským.Putin tiež podľa neho povedal, že v Bielorusku, kam Moskva vyslala veľký počet vojakov na vojenské cvičenia, nebude stála vojenská základňa ani nasadenie ruských síl.