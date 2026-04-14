Utorok 14.4.2026
Meniny má Justína
Včera Archív správ Nastavenia
COOP Jednota Nové Zámky zavádza platby prostredníctvom QR kódu
Oficiálne legislatívne spustenie QR platieb na Slovensku je naplánované od 1. mája 2026. COOP Jednota Nové Zámky postupne spúšťa túto službu na všetkých predajniach už v priebehu mesiaca apríl, čím potvrdzuje svoj proaktívny prístup k inováciám a technologickému pokroku.
Jednoduché, rýchle a bezpečné platenie
Podstata platby prostredníctvom QR kódu spočíva v jednoduchom a intuitívnom procese. Zákazník naskenuje unikátny QR kód zobrazený na pokladničnom doklade alebo platobnom termináli pomocou mobilnej bankovej aplikácie a následne platbu autorizuje priamo vo svojom zariadení. Ide o okamžitú bezhotovostnú transakciu typu "z účtu na účet", ktorá eliminuje potrebu použitia platobnej karty či hotovosti. Z hľadiska bezpečnosti ide o vysoko spoľahlivý spôsob úhrady, keďže každý QR kód obsahuje jedinečné údaje viazané na konkrétnu transakciu. V aktuálnej fáze sú QR platby podporované dvomi bankami, Tatra banka a Slovenská sporiteľňa. V budúcnosti sa očakáva rozšírenie spolupráce aj s ďalšími finančnými inštitúciami.
Komfort pre zákazníkov, efektivita pre predajne
Implementácia QR platieb prináša viacero praktických výhod – zrýchlenie procesu platenia, zníženie manipulácie s hotovosťou a rozšírenie možností digitálnych platieb. Zákazníci tak získavajú vyšší komfort a flexibilitu pri nákupe, zatiaľ čo predajne profitujú z efektívnejšieho priebehu obsluhy a modernizácie platobných procesov. "Naším cieľom je dlhodobo zvyšovať kvalitu zákazníckej skúsenosti a prinášať riešenia, ktoré reflektujú aktuálne trendy v maloobchode. Zavedenie QR platieb vnímame ako ďalší krok vpred v rámci digitalizácie našich služieb a modernizácie predajného prostredia," uviedol Štefan Mácsadi, predseda predstavenstva COOP Jednota Nové Zámky.
COOP Jednota Nové Zámky týmto krokom potvrdzuje svoju dlhodobú stratégiu orientovanú na inovácie, technologický rozvoj a zvyšovanie konkurencieschopnosti. Zavádzanie moderných riešení prispieva k budovaniu silnej pozície spoločnosti na dynamicky sa meniacom trhu a zároveň prináša zákazníkom kvalitnejšie a pohodlnejšie služby.
Zdroj: SITA.sk - COOP Jednota Nové Zámky zavádza platby prostredníctvom QR kódu © SITA Všetky práva vyhradené.
SNS odmietla Tarabovu prihlášku, strana dočasne zastavila prijímanie ministrov
Slováci veria COOP Jednote. Predstavuje pre nich istotu nákupu potravín slovenského pôvodu
