|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 14.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Justína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. apríla 2026
SNS odmietla Tarabovu prihlášku, strana dočasne zastavila prijímanie ministrov
Slovenská národná strana (SNS) neprijala ministra životného prostredia
Zdieľať
14.4.2026 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) neprijala ministra životného prostredia Tomáša Tarabu za člena strany. Jeho prihlášku odmietlo vedenie strany.
„Slovenská národná strana na svojom predsedníctve rozhodla, že v súčasnosti nebude prijímať do svojich radov členov vlády a bude prehlbovať spoluprácu jednotlivých nominantov a členskej základne SNS,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.
Strana tiež konštatuje, že po zlej skúsenosti po odchode Rudolfa Huliaka bude oveľa opatrnejšia pri prijímaní jednotlivých členov do svojich radov.
Predsedníctvo zároveň vyjadrilo spokojnosť s prácou nominantov SNS vo vláde SR a zaviazalo vedenie strany, aby prehlbovalo spoluprácu s členmi vlády, ktorí sú jej nominantmi. Cieľom má byť najmä lepšia koordinácia politických výstupov a rozhodovania ministrov.
SNS zároveň priznala, že v uplynulých troch rokoch sa nepodarilo dostatočne prepojiť členskú základňu s jej nominantmi, medzi ktorých patrí aj Tomáš Taraba. Do najbližších parlamentných volieb preto chce tento vzťah posilniť tak, aby bol vzájomne výhodný, prispel k posilneniu značky SNS a zároveň umožnil nezávislým kandidátom uchádzať sa o podporu spoločne s členskou základňou strany.
Predsedníctvo zároveň deklarovalo záujem o posilňovanie členskej základne s dôrazom na to, aby vzťahy medzi stranou a jej nominantmi boli obojstranne prospešné.
SNS išla do parlamentných volieb v roku 2023 s kandidátkou, na ktorej figurovali viaceré nezávislé osobnosti. Medzi najvýraznejšie mená patrili Tomáš Taraba, Rudolf Huliak, Martina Šimkovičová a Peter Kotlár. Tento model sa však ukázal ako problematický. SNS totiž počas volebného obdobia prišla o časť poslancov okolo Rudolfa Huliaka, čo takmer viedlo k rozpadu jej poslaneckého klubu. Situáciu zachraňoval Smer-SD, ktorý národniarom „požičal“ poslanca Dušana Muňka.
Tomáš Taraba vo voľbách získal viac ako 63-tisíc hlasov a skončil v rámci kandidátky SNS druhý za Andrejom Dankom. V politických kuloároch sa už dlhšie objavujú špekulácie o jeho možnom straníckom ukotvení. Okrem SNS sa skloňuje strana Smer-SD aj hnutie Sme rodina.
Agentúra SITA oslovila aj ministra Tomáša Tarabu a doplní jeho stanovisko.
Zdroj: SITA.sk - SNS odmietla Tarabovu prihlášku, strana dočasne zastavila prijímanie ministrov © SITA Všetky práva vyhradené.
Zlá skúsenosť
„Slovenská národná strana na svojom predsedníctve rozhodla, že v súčasnosti nebude prijímať do svojich radov členov vlády a bude prehlbovať spoluprácu jednotlivých nominantov a členskej základne SNS,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.
Strana tiež konštatuje, že po zlej skúsenosti po odchode Rudolfa Huliaka bude oveľa opatrnejšia pri prijímaní jednotlivých členov do svojich radov.
Predsedníctvo zároveň vyjadrilo spokojnosť s prácou nominantov SNS vo vláde SR a zaviazalo vedenie strany, aby prehlbovalo spoluprácu s členmi vlády, ktorí sú jej nominantmi. Cieľom má byť najmä lepšia koordinácia politických výstupov a rozhodovania ministrov.
Posilenie vzťahov
SNS zároveň priznala, že v uplynulých troch rokoch sa nepodarilo dostatočne prepojiť členskú základňu s jej nominantmi, medzi ktorých patrí aj Tomáš Taraba. Do najbližších parlamentných volieb preto chce tento vzťah posilniť tak, aby bol vzájomne výhodný, prispel k posilneniu značky SNS a zároveň umožnil nezávislým kandidátom uchádzať sa o podporu spoločne s členskou základňou strany.
Predsedníctvo zároveň deklarovalo záujem o posilňovanie členskej základne s dôrazom na to, aby vzťahy medzi stranou a jej nominantmi boli obojstranne prospešné.
SNS išla do parlamentných volieb v roku 2023 s kandidátkou, na ktorej figurovali viaceré nezávislé osobnosti. Medzi najvýraznejšie mená patrili Tomáš Taraba, Rudolf Huliak, Martina Šimkovičová a Peter Kotlár. Tento model sa však ukázal ako problematický. SNS totiž počas volebného obdobia prišla o časť poslancov okolo Rudolfa Huliaka, čo takmer viedlo k rozpadu jej poslaneckého klubu. Situáciu zachraňoval Smer-SD, ktorý národniarom „požičal“ poslanca Dušana Muňka.
Tomáš Taraba vo voľbách získal viac ako 63-tisíc hlasov a skončil v rámci kandidátky SNS druhý za Andrejom Dankom. V politických kuloároch sa už dlhšie objavujú špekulácie o jeho možnom straníckom ukotvení. Okrem SNS sa skloňuje strana Smer-SD aj hnutie Sme rodina.
Agentúra SITA oslovila aj ministra Tomáša Tarabu a doplní jeho stanovisko.
Zdroj: SITA.sk - SNS odmietla Tarabovu prihlášku, strana dočasne zastavila prijímanie ministrov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
KDH kritizuje Ficovu vládu, ekonomika podľa hnutia upadá a prioritou sú zmeny volebných zákonov – VIDEO
KDH kritizuje Ficovu vládu, ekonomika podľa hnutia upadá a prioritou sú zmeny volebných zákonov – VIDEO
<< predchádzajúci článok
COOP Jednota Nové Zámky zavádza platby prostredníctvom QR kódu
COOP Jednota Nové Zámky zavádza platby prostredníctvom QR kódu