Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
COOP Jednota Nové Zámky zorganizovala prvý ročník charitatívneho Behu Jednoty
Historicky prvý ročník charitatívneho podujatia Beh Jednoty, ktorý zorganizovala COOP Jednota Nové Zámky, prilákal viac ako tristo účastníkov a ukázal silu komunity, športu a solidarity. Výťažok z podujatia vo výške 3 217 eur poputuje Regionálnemu edukačno-sociálnemu centru v Nových Zámkoch na hipoterapiu pre deti.
Šport, komunita a výnimočná rodinná atmosféra
Hlavné námestie pred Obchodným domom COOP Jednota v Nových Zámkoch sa v májovú sobotu premenilo na miesto plné športu, rodinnej atmosféry a pomoci druhým. Premiérový ročník Behu Jednoty prilákal viac ako 300 účastníkov všetkých vekových kategórií a už pri svojom debute potvrdil, že podobné komunitné projekty majú v regióne svoje pevné miesto.
Napriek premenlivému počasiu bolo počas celého dňa cítiť pozitívnu energiu a výbornú atmosféru. Na štart hlavného 5-kilometrového behu sa postavilo 204 bežcov, ďalších 104 detí sa zapojilo do detských behov. Medzi účastníkmi nechýbali skúsení športovci, rekreační bežci ani seniori – najstarší účastník mal viac ako 80 rokov. Víťaz hlavného behu dobehol do cieľa s časom 16 minút a 52 sekúnd. Organizátori pripravili program tak, aby si deň užili nielen športovci, ale celé rodiny. Súčasťou podujatia boli detské atrakcie, maľovanie na tvár, moderovaný program či bezplatná návšteva Dinoparku v Obchodnom dome COOP Jednota. Pre účastníkov bolo zabezpečené občerstvenie, štartovacie balíčky aj originálne pamätné medaily. Veľký záujem vzbudila tombola s hodnotnými cenami pre deti i dospelých.
Beh Jednoty pomohol deťom z regiónu
Beh Jednoty niesol výrazný charitatívny rozmer. Výťažok z registrácií a dobrovoľných príspevkov v celkovej hodnote 3 217 eur poputuje Regionálnemu edukačno-sociálnemu centru v Nových Zámkoch, ktoré finančné prostriedky využije na hipoterapiu pre deti. "Ďakujeme, že aj deti s ťažkým zdravotným znevýhodnením mohli bežať s ostatnými. Takto vyzerá pravá inklúzia," úprimne konštatovala riaditeľka Regionálneho edukačno-sociálneho centra, Anita Nagyová, pri preberaní symbolického šeku. "Našim cieľom bolo vytvoriť podujatie, ktoré bude mať presah – nielen športový, ale aj ľudský. Veľmi si vážime vysokú účasť a pozitívnu odozvu už pri prvom ročníku. Opäť sa potvrdilo, že ľudia sa radi spájajú pri aktivitách, ktoré majú zmysel a zároveň pomáhajú," uviedol predseda predstavenstva COOP Jednota Nové Zámky, Štefan Mácsadi.
Úspešná premiéra Behu Jednoty ukázala, že šport dokáže prepájať komunitu a zároveň pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. COOP Jednota Nové Zámky plánuje z podujatia vytvoriť novú tradíciu regiónu a aj v ďalších ročníkoch podporovať myšlienku aktívneho životného štýlu, spolupatričnosti a pomoci komunite.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - COOP Jednota Nové Zámky zorganizovala prvý ročník charitatívneho Behu Jednoty © SITA Všetky práva vyhradené.
