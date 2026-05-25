 Tlačové správy

COOP Jednota Nové Zámky zorganizovala prvý ročník charitatívneho Behu Jednoty


7ac7c347 a08d 462f 8652 a54faab69b6c 1 676x467 25.5.2026 (SITA.sk) - Historicky prvý ročník charitatívneho podujatia Beh Jednoty prilákal viac ako tristo účastníkov a ukázal silu komunity, športu a solidarity.


Historicky prvý ročník charitatívneho podujatia Beh Jednoty, ktorý zorganizovala COOP Jednota Nové Zámky, prilákal viac ako tristo účastníkov a ukázal silu komunity, športu a solidarity. Výťažok z podujatia vo výške 3 217 eur poputuje Regionálnemu edukačno-sociálnemu centru v Nových Zámkoch na hipoterapiu pre deti.

Šport, komunita a výnimočná rodinná atmosféra


Hlavné námestie pred Obchodným domom COOP Jednota v Nových Zámkoch sa v májovú sobotu premenilo na miesto plné športu, rodinnej atmosféry a pomoci druhým. Premiérový ročník Behu Jednoty prilákal viac ako 300 účastníkov všetkých vekových kategórií a už pri svojom debute potvrdil, že podobné komunitné projekty majú v regióne svoje pevné miesto.

Napriek premenlivému počasiu bolo počas celého dňa cítiť pozitívnu energiu a výbornú atmosféru. Na štart hlavného 5-kilometrového behu sa postavilo 204 bežcov, ďalších 104 detí sa zapojilo do detských behov. Medzi účastníkmi nechýbali skúsení športovci, rekreační bežci ani seniori – najstarší účastník mal viac ako 80 rokov. Víťaz hlavného behu dobehol do cieľa s časom 16 minút a 52 sekúnd. Organizátori pripravili program tak, aby si deň užili nielen športovci, ale celé rodiny. Súčasťou podujatia boli detské atrakcie, maľovanie na tvár, moderovaný program či bezplatná návšteva Dinoparku v Obchodnom dome COOP Jednota. Pre účastníkov bolo zabezpečené občerstvenie, štartovacie balíčky aj originálne pamätné medaily. Veľký záujem vzbudila tombola s hodnotnými cenami pre deti i dospelých.

Beh Jednoty pomohol deťom z regiónu


Beh Jednoty niesol výrazný charitatívny rozmer. Výťažok z registrácií a dobrovoľných príspevkov v celkovej hodnote 3 217 eur poputuje Regionálnemu edukačno-sociálnemu centru v Nových Zámkoch, ktoré finančné prostriedky využije na hipoterapiu pre deti. "Ďakujeme, že aj deti s ťažkým zdravotným znevýhodnením mohli bežať s ostatnými. Takto vyzerá pravá inklúzia," úprimne konštatovala riaditeľka Regionálneho edukačno-sociálneho centra, Anita Nagyová, pri preberaní symbolického šeku. "Našim cieľom bolo vytvoriť podujatie, ktoré bude mať presah – nielen športový, ale aj ľudský. Veľmi si vážime vysokú účasť a pozitívnu odozvu už pri prvom ročníku. Opäť sa potvrdilo, že ľudia sa radi spájajú pri aktivitách, ktoré majú zmysel a zároveň pomáhajú," uviedol predseda predstavenstva COOP Jednota Nové Zámky, Štefan Mácsadi.

Úspešná premiéra Behu Jednoty ukázala, že šport dokáže prepájať komunitu a zároveň pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. COOP Jednota Nové Zámky plánuje z podujatia vytvoriť novú tradíciu regiónu a aj v ďalších ročníkoch podporovať myšlienku aktívneho životného štýlu, spolupatričnosti a pomoci komunite.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - COOP Jednota Nové Zámky zorganizovala prvý ročník charitatívneho Behu Jednoty © SITA Všetky práva vyhradené.

