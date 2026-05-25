 Z domova

25. mája 2026

Protikorupčná akcia Aurelia odhaľuje podvod s eurofondmi v hodnote takmer 863-tisíc eur – FOTO


Predbežne vyčíslená škoda je takmer 863-tisíc eur. Protikorupčná jednotka Úradu boja proti ...



policia 676x431 25.5.2026 (SITA.sk) - Predbežne vyčíslená škoda je takmer 863-tisíc eur.


Protikorupčná jednotka Úradu boja proti korupcii (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru v pondelok od ranných hodín realizuje policajnú akciu s krycím názvom Aurelia, ktorá prebieha v trestnej veci vedenej pod dozorom Európskej prokuratúry. Prípad súvisí s podozrením na neoprávnené čerpanie nenávratného finančného príspevku z európskych zdrojov, konkrétne v rámci projektu s názvom „Inovácia výrobného procesu spoločnosti XXX s r.o.“ Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, podľa doterajších zistení boli poskytovateľovi finančných prostriedkov predložené dokumenty, ktoré deklarovali riadne zrealizovanie projektu a splnenie podmienok na vyplatenie eurofondov.

„Podozrivou skutočnosťou je, že obstarané technologické zariadenia neboli reálne zavedené do prevádzky,“ dodala Vilhanová. Deklarovaná inovácia teda nebola implementovaná do výrobného procesu a časť technológií mala zostať uskladnená mimo deklarovaného miesta realizácie projektu. Vyšetrovanie sa zároveň zameriava na ďalšie závažné porušenia projektových a zmluvných podmienok.

Počas pondelkovej akcie policajti zaistili technologické zariadenia obstarané z projektu, účtovnú, obchodnú a projektovú dokumentáciu, zmluvné podklady, elektronické nosiče dát a ďalšie predmety, ktoré sú podľa vyšetrovateľov významné pre trestné konanie. Predbežne vyčíslená škoda je takmer 863-tisíc eur. Vyšetrovanie naďalej pokračuje vykonávaním ďalších neodkladných procesných úkonov. „Viac informácií aktuálne nie je možné poskytnúť,“ dodala Vilhanová.


Zdroj: SITA.sk - Protikorupčná akcia Aurelia odhaľuje podvod s eurofondmi v hodnote takmer 863-tisíc eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

