Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Protikorupčná akcia Aurelia odhaľuje podvod s eurofondmi v hodnote takmer 863-tisíc eur – FOTO
25.5.2026 (SITA.sk) - Predbežne vyčíslená škoda je takmer 863-tisíc eur.
Protikorupčná jednotka Úradu boja proti korupcii (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru v pondelok od ranných hodín realizuje policajnú akciu s krycím názvom Aurelia, ktorá prebieha v trestnej veci vedenej pod dozorom Európskej prokuratúry. Prípad súvisí s podozrením na neoprávnené čerpanie nenávratného finančného príspevku z európskych zdrojov, konkrétne v rámci projektu s názvom „Inovácia výrobného procesu spoločnosti XXX s r.o.“ Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, podľa doterajších zistení boli poskytovateľovi finančných prostriedkov predložené dokumenty, ktoré deklarovali riadne zrealizovanie projektu a splnenie podmienok na vyplatenie eurofondov.
„Podozrivou skutočnosťou je, že obstarané technologické zariadenia neboli reálne zavedené do prevádzky,“ dodala Vilhanová. Deklarovaná inovácia teda nebola implementovaná do výrobného procesu a časť technológií mala zostať uskladnená mimo deklarovaného miesta realizácie projektu. Vyšetrovanie sa zároveň zameriava na ďalšie závažné porušenia projektových a zmluvných podmienok.
Počas pondelkovej akcie policajti zaistili technologické zariadenia obstarané z projektu, účtovnú, obchodnú a projektovú dokumentáciu, zmluvné podklady, elektronické nosiče dát a ďalšie predmety, ktoré sú podľa vyšetrovateľov významné pre trestné konanie. Predbežne vyčíslená škoda je takmer 863-tisíc eur. Vyšetrovanie naďalej pokračuje vykonávaním ďalších neodkladných procesných úkonov. „Viac informácií aktuálne nie je možné poskytnúť,“ dodala Vilhanová.
Zdroj: SITA.sk - Protikorupčná akcia Aurelia odhaľuje podvod s eurofondmi v hodnote takmer 863-tisíc eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
