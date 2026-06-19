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COOP Jednota otvorila predajňu 24/7 v najsevernejšej obci Slovenska. Domáci aj turisti nakúpia kedykoľvek
Tagy: automatizovaná predajňa PR
COOP Jednota Námestovo pokračuje v rozvoji konceptu automatizovaných predajní a v najsevernejšej obci Slovenska otvorila svoju deviatu nonstop predajňu. Nová prevádzka v Oravskej Polhore vznikla v ...
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19.6.2026 (SITA.sk) - COOP Jednota Námestovo pokračuje v rozvoji konceptu automatizovaných predajní a v najsevernejšej obci Slovenska otvorila svoju deviatu nonstop predajňu.
Nová prevádzka v Oravskej Polhore vznikla v regióne, ktorý každoročne navštevujú tisíce turistov zo Slovenska, Poľska a Českej republiky. Vďaka režimu 24/7 bude dostupná domácim obyvateľom, návštevníkom pohraničia aj motoristom počas celého dňa a noci.
Predajňa sa nachádza v Oravskej Polhore, len niekoľko kilometrov od poľských hraníc. Na predajnej ploche 254 m² ponúka široký sortiment potravín a drogérie, bezplatné parkovanie a pohodlný bezbariérový prístup. Výhodou lokality je aj bezprostredná blízkosť samoobslužnej čerpacej stanice, vďaka čomu vzniká moderný bod služieb dostupný nepretržite 24 hodín denne.
Oravská Polhora patrí medzi najvýraznejšie lokality severného Slovenska. Najsevernejšia obec krajiny leží v tesnej blízkosti poľských hraníc a je vstupnou bránou do oblasti Babiej hory, ktorá patrí medzi najnavštevovanejšie turistické destinácie regiónu. Počas celého roka sa tu stretávajú potreby miestnych obyvateľov, turistov, chalupárov aj tranzitujúcich vodičov.
Práve kombinácia silnej domácej komunity, cezhraničného pohybu a rastúceho cestovného ruchu robí z nonstop predajne ideálne riešenie. Zákazníci získavajú možnosť nakúpiť si základné potraviny a ďalší sortiment kedykoľvek, bez ohľadu na čas príchodu či odchodu z regiónu.
"Pri rozhodovaní o zavedení režimu 24/7 sme vychádzali zo špecifík lokality. Oravská Polhora je nielen najsevernejšou obcou Slovenska, ale aj významným bodom pre turistický ruch a cezhraničný pohyb. Chceme, aby boli kvalitné služby dostupné domácim aj návštevníkom regiónu bez ohľadu na dennú hodinu," uviedol Igor Jagelek, predseda spotrebného družstva COOP Jednota Námestovo.
Predajňa obsluhuje široké spektrum zákazníkov. V ranných a dopoludňajších hodinách ju navštevujú najmä miestni obyvatelia, seniori a rodiny s deťmi, popoludní pracujúci a školáci. Významnú časť zákazníkov tvoria aj návštevníci regiónu zo Slovenska, Poľska a Českej republiky, ktorí do oblasti prichádzajú za turistikou, oddychom alebo tranzitujú cez pohraničný región.
Sortiment preto spája každodenné potreby domácností s produktmi obľúbenými medzi turistami. Nechýbajú tradičné slovenské výrobky, regionálne špeciality, darčekové koše ani produkty, ktoré patria medzi časté nákupy zahraničných návštevníkov. Medzi najobľúbenejšie patria slovenské pivá, Študentská pečať či Tatranský čaj. Predajňa zároveň kladie dôraz na podporu lokálnych výrobcov a zákazníci v nej nájdu čerstvé pečivo i ďalšie produkty od regionálnych dodávateľov.
Predajňa spája klasický predaj s obsluhou a automatizovaný nonstop nákup. Počas dňa je zákazníkom k dispozícii personál – od pondelka do piatka v čase od 6.00 do 18.00 hod., v sobotu od 6.30 do 17.00 hod. a v nedeľu od 8.00 do 14.00 hod.
Po skončení bežných otváracích hodín sa predajňa automaticky prepína do režimu COOP Jednota 24/7. Zákazníci môžu do predajne vstúpiť prostredníctvom mobilnej aplikácie, v ktorej si vygenerujú QR kód slúžiaci na vstup. Nákup prebieha samoobslužne a platba je možná bezhotovostne – kartou, mobilným telefónom alebo inteligentnými hodinkami. Celý priestor je monitorovaný moderným kamerovým systémom a vstup do predajne je podmienený vekom minimálne 18 rokov.
Predajňa prešla v posledných rokoch významnou modernizáciou. Už v roku 2021 boli vymenené chladiace vitríny, mraziace zariadenia a pokladničné boxy, modernizované regály a upravené dispozičné riešenie predajne.
Aktuálna investícia bola zameraná predovšetkým na technologickú transformáciu nevyhnutnú pre zavedenie režimu 24/7. Súčasťou modernizácie je nový inteligentný pokladničný systém, prístupové kiosky, dve samoobslužné pokladne a moderný kamerový systém zabezpečujúci bezpečnosť zákazníkov aj prevádzky.
"Naša predajňa je dôkazom, že moderné technológie môžu úspešne fungovať aj v menších obciach. Zároveň však zostávame verní tomu, čo je pre COOP Jednotu Námestovo charakteristické – podpore regionálnych výrobcov, osobnému prístupu a službám, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity," doplnil Igor Jagelek.
Koncept automatizovaných predajní sa COOP Jednote Námestovo na Orave dlhodobo osvedčuje. Spotrebné družstvo preto plánuje v jeho rozvoji pokračovať aj v roku 2026. Najvýznamnejším pripravovaným projektom bude zavedenie režimu 24/7 v predajni Tempo SUPERMARKET v Zákamennom. Po jeho spustení pôjde o najväčšiu nonstop predajňu tohto typu na Slovensku. Aktuálne prebieha komplexná rekonštrukcia predajne a technické prípravy na budúci prechod do automatizovaného režimu.
Aktuálne sa na Slovensku nachádza 34 automatizovaných predajní COOP Jednota 24/7.
Viac informácií nájdete na stránke www.coop.sk/24-7.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - COOP Jednota otvorila predajňu 24/7 v najsevernejšej obci Slovenska. Domáci aj turisti nakúpia kedykoľvek © SITA Všetky práva vyhradené.
Nová prevádzka v Oravskej Polhore vznikla v regióne, ktorý každoročne navštevujú tisíce turistov zo Slovenska, Poľska a Českej republiky. Vďaka režimu 24/7 bude dostupná domácim obyvateľom, návštevníkom pohraničia aj motoristom počas celého dňa a noci.
Predajňa sa nachádza v Oravskej Polhore, len niekoľko kilometrov od poľských hraníc. Na predajnej ploche 254 m² ponúka široký sortiment potravín a drogérie, bezplatné parkovanie a pohodlný bezbariérový prístup. Výhodou lokality je aj bezprostredná blízkosť samoobslužnej čerpacej stanice, vďaka čomu vzniká moderný bod služieb dostupný nepretržite 24 hodín denne.
Lokalita s cezhraničným a turistickým potenciálom
Oravská Polhora patrí medzi najvýraznejšie lokality severného Slovenska. Najsevernejšia obec krajiny leží v tesnej blízkosti poľských hraníc a je vstupnou bránou do oblasti Babiej hory, ktorá patrí medzi najnavštevovanejšie turistické destinácie regiónu. Počas celého roka sa tu stretávajú potreby miestnych obyvateľov, turistov, chalupárov aj tranzitujúcich vodičov.
Práve kombinácia silnej domácej komunity, cezhraničného pohybu a rastúceho cestovného ruchu robí z nonstop predajne ideálne riešenie. Zákazníci získavajú možnosť nakúpiť si základné potraviny a ďalší sortiment kedykoľvek, bez ohľadu na čas príchodu či odchodu z regiónu.
"Pri rozhodovaní o zavedení režimu 24/7 sme vychádzali zo špecifík lokality. Oravská Polhora je nielen najsevernejšou obcou Slovenska, ale aj významným bodom pre turistický ruch a cezhraničný pohyb. Chceme, aby boli kvalitné služby dostupné domácim aj návštevníkom regiónu bez ohľadu na dennú hodinu," uviedol Igor Jagelek, predseda spotrebného družstva COOP Jednota Námestovo.
Predajňa pre domácich aj návštevníkov Oravy
Predajňa obsluhuje široké spektrum zákazníkov. V ranných a dopoludňajších hodinách ju navštevujú najmä miestni obyvatelia, seniori a rodiny s deťmi, popoludní pracujúci a školáci. Významnú časť zákazníkov tvoria aj návštevníci regiónu zo Slovenska, Poľska a Českej republiky, ktorí do oblasti prichádzajú za turistikou, oddychom alebo tranzitujú cez pohraničný región.
Sortiment preto spája každodenné potreby domácností s produktmi obľúbenými medzi turistami. Nechýbajú tradičné slovenské výrobky, regionálne špeciality, darčekové koše ani produkty, ktoré patria medzi časté nákupy zahraničných návštevníkov. Medzi najobľúbenejšie patria slovenské pivá, Študentská pečať či Tatranský čaj. Predajňa zároveň kladie dôraz na podporu lokálnych výrobcov a zákazníci v nej nájdu čerstvé pečivo i ďalšie produkty od regionálnych dodávateľov.
Hybridný režim fungovania
Predajňa spája klasický predaj s obsluhou a automatizovaný nonstop nákup. Počas dňa je zákazníkom k dispozícii personál – od pondelka do piatka v čase od 6.00 do 18.00 hod., v sobotu od 6.30 do 17.00 hod. a v nedeľu od 8.00 do 14.00 hod.
Po skončení bežných otváracích hodín sa predajňa automaticky prepína do režimu COOP Jednota 24/7. Zákazníci môžu do predajne vstúpiť prostredníctvom mobilnej aplikácie, v ktorej si vygenerujú QR kód slúžiaci na vstup. Nákup prebieha samoobslužne a platba je možná bezhotovostne – kartou, mobilným telefónom alebo inteligentnými hodinkami. Celý priestor je monitorovaný moderným kamerovým systémom a vstup do predajne je podmienený vekom minimálne 18 rokov.
Modernizácia a technológie
Predajňa prešla v posledných rokoch významnou modernizáciou. Už v roku 2021 boli vymenené chladiace vitríny, mraziace zariadenia a pokladničné boxy, modernizované regály a upravené dispozičné riešenie predajne.
Aktuálna investícia bola zameraná predovšetkým na technologickú transformáciu nevyhnutnú pre zavedenie režimu 24/7. Súčasťou modernizácie je nový inteligentný pokladničný systém, prístupové kiosky, dve samoobslužné pokladne a moderný kamerový systém zabezpečujúci bezpečnosť zákazníkov aj prevádzky.
"Naša predajňa je dôkazom, že moderné technológie môžu úspešne fungovať aj v menších obciach. Zároveň však zostávame verní tomu, čo je pre COOP Jednotu Námestovo charakteristické – podpore regionálnych výrobcov, osobnému prístupu a službám, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity," doplnil Igor Jagelek.
Rozvoj konceptu pokračuje
Koncept automatizovaných predajní sa COOP Jednote Námestovo na Orave dlhodobo osvedčuje. Spotrebné družstvo preto plánuje v jeho rozvoji pokračovať aj v roku 2026. Najvýznamnejším pripravovaným projektom bude zavedenie režimu 24/7 v predajni Tempo SUPERMARKET v Zákamennom. Po jeho spustení pôjde o najväčšiu nonstop predajňu tohto typu na Slovensku. Aktuálne prebieha komplexná rekonštrukcia predajne a technické prípravy na budúci prechod do automatizovaného režimu.
Aktuálne sa na Slovensku nachádza 34 automatizovaných predajní COOP Jednota 24/7.
Viac informácií nájdete na stránke www.coop.sk/24-7.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - COOP Jednota otvorila predajňu 24/7 v najsevernejšej obci Slovenska. Domáci aj turisti nakúpia kedykoľvek © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: automatizovaná predajňa PR
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