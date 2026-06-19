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19. júna 2026

Ruské drony zasiahli v Čiernom mori dve civilné plavidlá, jeden človek zahynul


Tagy: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi Vojna na Ukrajine

Kyjev obvinil Moskvu z útokov na slobodu plavby a medzinárodný obchod, ostreľovanie pokračovalo aj na pevnine. Ruské bezpilotné lietadlá zasiahli v noci na piatok dve ...



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aptopix_russia_ukraine_war_823_6 676x451 19.6.2026 (SITA.sk) - Kyjev obvinil Moskvu z útokov na slobodu plavby a medzinárodný obchod, ostreľovanie pokračovalo aj na pevnine.

Ruské bezpilotné lietadlá zasiahli v noci na piatok dve civilné lode v Čiernom mori. Pri útokoch zahynul jeden člen posádky a ďalších päť ľudí utrpelo zranenia. Informoval o tom ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba.


Jedna z lodí plaviaca sa pod panamskou vlajkou bola zasiahnutá priamo, pričom jeden člen posádky zahynul a dvaja ďalší utrpeli zranenia.



Rusko nediskriminuje


Druhá loď registrovaná na ostrovoch Svätý Krištof a Nevis bola poškodená pri samostatnom útoku, pri ktorom sa zranili traja ľudia.


„Je to ďalší dôkaz, že Rusko vedie vojnu proti slobode plavby, medzinárodnému obchodu a globálnej potravinovej bezpečnosti,“ uviedol Kuleba.


Podľa gubernátora Odeskej oblasti obe plavidlá po útokoch pokračovali v plavbe.


Ruské útoky pokračovali aj na ukrajinskom území. V meste Pavlohrad v Dnepropetrovskej oblasti zahynulo osemročné dievča. V Charkovskej oblasti utrpelo zranenia desať ľudí vrátane štyroch detí.



Vraj necielia na civilistov


Kyjev dlhodobo obviňuje Moskvu z útokov na obchodnú lodnú dopravu smerujúcu do ukrajinských prístavov.


Rusko tvrdí, že necieli na civilistov, zároveň však opakovane varovalo, že lode smerujúce na Ukrajinu môže považovať za prepravcov vojenského nákladu.




Zdroj: SITA.sk - Ruské drony zasiahli v Čiernom mori dve civilné plavidlá, jeden človek zahynul © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi Vojna na Ukrajine
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