COOP Jednota otvorila svoju šestnástu automatizovanú predajňu, tentokrát v srdci Liptova

S personálom aj bez neho

Stačí sa zaregistrovať v aplikácii

2.8.2025 (SITA.sk) - Slovenský obchodný reťazec naďalej otvára svoje nonstop predajne. Ďalšia nonstop predajňa COOP Jednota 24/7 pribudla v srdci Liptova, v Liptovskom Mikuláši. Predajňa sa nachádza na Smrečianskej ulici na najväčšom lokálnom sídlisku Podbreziny.„Veríme, že nonstop režim predajne ocení každý, domáci aj turisti. Či už ide o rýchly večerný nákup po tréningu na neďalekých športoviskách, občerstvenie pred túrou do Žiarskej doliny v skorých ranných hodinách alebo väčší rodinný nákup počas štátnych sviatkov,“ uviedol Ján Šlauka, predseda predstavenstva COOP Jednota Liptovský Mikuláš.Spotrebné družstvo COOP Jednota Liptovský Mikuláš dlhodobo spolupracuje s množstvom dodávateľov z regiónu.„Sme družstvo, ktoré stojí na pevných lokálnych základoch. Nielenže predávame slovenské potraviny, ale zároveň pomáhame rozvoju nášho regiónu a miestnych producentov. Spolupráca so stabilnými lokálnymi dodávateľmi je pre nás nielen obchodným rozhodnutím, ale aj vyjadrením zodpovednosti voči komunite, v ktorej pôsobíme,“ doplnil Šlauka.Supermarket COOP Jednota s predajnou plochou 200 metrov štvorcových slúži zákazníkom v bežnom režime v pracovných dňoch od 7:00 do 17:00. Dostupnosť predajne sa rozšíri o automatizovaný režim bez personálu, ktorý bude zapnutý vždy mimo bežných otváracích hodín, teda od 17:00 do 7:00 ráno, v sobotu už od 12:00 a v nedeľu celý deň.Znamená to, že predajňa bude v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni vrátane štátnych sviatkov. Vstup v bezobslužnom režime je možný pomocou mobilnej aplikácie COOP Jednota Klub.„Predajňa v Liptovskom Mikuláši je už našou šestnástou automatizovanou prevádzkou na Slovensku. Zákazníci, ktorí využijú tento formát prvýkrát, sa jednoducho zaregistrujú priamo v aplikácii, pričom celý proces zaberie maximálne tri minúty. Urobiť tak môžu pokojne aj priamo pred predajňou,“ vysvetľuje riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko Michal Švrček.V čase, keď nie je v predajni prítomný personál, je prevádzka pod vzdialeným dohľadom bezpečnostnej služby, ktorá cez kamerový systém monitoruje dianie v predajni. V prípade potreby môžu zákazníci využiť audiokomunikátor pri pokladnici a spojiť sa s operátorom, ktorý im na diaľku poradí a pomôže vyriešiť akýkoľvek problém.