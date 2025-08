Putin podľa Británie nie ochotný rokovať o mieri, stále má imperialistické ambície

2.8.2025 (SITA.sk) - Britský minister zahraničných vecí David Lammy neverí, že vládca Kremľa Vladimir Putin je v súčasnosti pripravený na seriózne rokovania o mieri na Ukrajine. „Moje triezve hodnotenie je, že Putin nie je pripravený na seriózne rokovania. Stále má maximalistické a imperialistické ambície," povedal Lammy v rozhovore pre denník The Guardian. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Lammy dodal, že obdivuje ukrajinský ľud a jeho húževnatosť a neochvejnosť. „Aj keby na nich svet zabudol, stále by viedli partizánsku vojnu, taká je ich viera vo svoju krajinu. Je to hlboko inšpirujúce,“ povedal šéf britskej diplomacie.V júni britský minister zahraničných vecí vyhlásil, že strata jedného milióna ruských vojakov na Ukrajine demonštruje Putinovo využívanie Rusov ako potravy pre delá.