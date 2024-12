COOP Jednota otvorila v Handlovej prvú nonstop predajňu, nakupovať sa dá mimo bežných hodín

22.12.2024 (SITA.sk) - COOP Jednota Prievidza otvorila svoju prvú nonstop automatizovanú predajňu v Handlovej. Modernizovaný supermarket na sídlisku Morovno umožňuje zákazníkom vstupovať cez aplikáciu COOP Jednota a nakupovať kedykoľvek, aj mimo bežných otváracích hodín. Handlová sa tak pripojila k mestám ako Šalgočka, Šaľa a Nové Zámky, kde sú takéto predajne už funkčné.Predajňa v Handlovej zvýši komfort a flexibilitu nákupov pre miestnych obyvateľov. „Otváranie nových nonstop predajní COOP Jednota 24/7 je odpoveďou na meniace sa potreby zákazníkov. Pri zavádzaní tejto novej služby však rozhodne nie je naším cieľom nahrádzať klasický obchod, ktorého súčasťou sú kvalifikovaní a ústretoví predavači. Stále ich vnímame ako našu veľkú devízu a uvedomujeme si, že len vďaka nim dostáva náš obchod ľudskú tvár. Nonstop predajne sú akousi nadstavbou – uľahčujú nakupovanie zákazníkom, ktorí nestíhajú navštíviť obchody počas bežných otváracích hodín,“ uviedla Janka Madajová, predsedníčka predstavenstva COOP Jednota Prievidza s tým, že predajňa si zachová tradičné otváracie hodiny s personálom od 06:00 do 20:00 hodiny. Po novom bude predajňa prístupná aj mimo týchto hodín.„Postup nákupu bez prítomnosti personálu je jednoduchý, stačí vlastniť smartfón a mať stiahnutú aplikáciu COOP Jednota. Zákazník sa prihlási do aplikácie, vygeneruje si QR kód na otvorenie dverí a vstúpi. Pred samotným nákupom pri samoobslužnej pokladnici sa zákazník identifikuje QR kódom a následne načíta tovar. Platba je bezhotovostná, cez platobný terminál a pri odchode z predajne zákazník do tretice opäť použije QR kód z mobilnej aplikácie, ktorý mu otvorí dvere. Takto môžu zákazníci pohodlne nakúpiť aj mimo štandardných otváracích hodín,“ vysvetlil Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko.Spolu s partnermi Mastercard UniCredit Bank COOP Jednota pokračuje v inovácii nákupov, pričom plánuje otvárať ďalšie predajne v regiónoch. Bezpečnosť nákupov zabezpečuje aj moderný kamerový systém. Podľa Jany Lvovej z Mastercard je COOP Jednota 24/7 príkladom, ako technológia mení tradičné nakupovanie na pohodlnejší zážitok.COOP Jednota plánuje pokračovať v rozširovaní siete nonstop predajní a otvorenie ďalšej predajne je vo výhľade už v prvých mesiacoch nasledujúceho roka.