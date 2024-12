Podpredseda parlamentu Žiga nevidí priestor na predčasné voľby, Danko sa podľa neho asi bude musieť podeliť o moc

Zatiaľ to funguje

Možnosti sú tri

22.12.2024 (SITA.sk) - Podpredseda parlamentu poverený jeho riadením Peter Žiga Hlas-SD ) momentálne nevidí priestor na predčasné voľby.Ako uviedol v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3, v parlamente momentálne totiž nevidí 90 poslancov, ktorí by za predčasné voľby hlasovali. Pripomenul tiež, že 97 percent zákonov, ktoré vládna koalícia do parlamentu predložila, boli schválené.„Sedemdesiat šestka je taká, ktorá zatiaľ funguje,“ skonštatoval Žiga s tým, že poslancov za stranu Hlas okolo Samuela Migaľa vníma tak, že nie sú proti vládnej koalícii a chcú ju podporovať. „Je to o komunikácii, je to o rokovaniach,“ uviedol Žiga.Pokiaľ ide o poslancov okolo Rudolfa Huliaka , podľa Žigu je prípadný podiel na moci pre nich otázkou pre šéfa SNS Andreja Danka . „Pán predseda Danko dostal podiel na moci na základe 10 poslancov. Keďže už tých 10 poslancov nemá, asi sa bude musieť rozdeliť o podiel na moci,“ doplnil Žiga.Podľa predsedu opozičného KDH Milana Majerského sú v hre predčasné voľby, úradnícka vláda ako aj zmena koalície. „Všetky tri pripadajú do úvahy,“ uviedol Majerský. Pripomenul pri tom, že o možnosti predčasných volieb hovorili aj koaliční poslanci.„Ak má byť traumatizovaný celý polrok alebo rok 2025 občan, tak je lepšie, aby sme išli do predčasných volieb. Alebo nech sa urobí veľká rekonštrukcia vlády. Alebo nech príde úradnícka vláda. Stále sú tu iné možnosti, len nech to funguje,“ dodal Majerský.