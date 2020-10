COOP Jednota potvrdila dôležitosť: Počas pilotného testovania na koronavírus zabezpečovala obyvateľom Oravy a Bardejova potraviny prostredníctvom viac ako sto predajní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.10.2020 (Webnoviny.sk) -Tradičný slovenský potravinový reťazec prevádzkuje po celej krajine viac ako 2 000 predajní, ktoré sa začali zapĺňať spotrebiteľmi už vo štvrtok večer, krátko po zverejnení sprísnených opatrení na nadchádzajúce dva týždne. Nápor na predajne pokračoval v piatok krátko po ich otvorení, pričom najväčší bol na Orave. Koncom víkendu sa situácia postupne upokojovala. "Máme za sebou mimoriadne náročné dni a som veľmi rád, že sme ich zvládli. COOP Jednota opäť potvrdila, že aj v tých najťažších chvíľach tu bude vždy v prvom rade pre ľudí. Na rozdiel od veľkých zahraničných reťazcov, ktorí svoje predajne prevádzkujú predovšetkým vo veľkým mestách s vyššou nákupnou silou, COOP Jednote bude vždy záležať na tom, aby aj ľudia žijúci na vidieku mali možnosť zásobiť sa aspoň základnými druhmi potravín," uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.Spotrebitelia podobne ako počas prvej vlny nakupovali predovšetkým trvanlivé potraviny, t.j. múku, cestoviny, cukor a konzervy. Veľký záujem bol o mliečne výrobky, pečivo a šunky, ktoré si zákazníci nechávali nakrájať aj v kilových množstvách. Zvýšený dopyt bol po cigaretách. Slovenský reťazec bol na nárast zákazníkov pripravený, rovnako počítal s plánom rýchleho predisponovania tovaru a zamestnancov v prípade potreby. "Touto cestou sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým našim kolegom v predajniach za vysoké pracovné nasadenie. Bez ich zodpovedného prístupu by sme nedokázali naplniť verejnoprospešný záujem. Ich odhodlanie si mimoriadne vážim," pokračoval B. Lellák a zároveň zdôraznil, že všetkých viac ako 2 000 predajní v systéme COOP Jednota je pripravených zvládnuť aj ďalšie týždne, počas ktorých čaká celé Slovensko plošné testovanie na COVID-19. "Vnímame svoju veľkú spoločenskú zodpovednosť a ako najväčší predajca potravín robíme všetko pre to, aby sme túto mimoriadne náročnú situáciu zvládli. Uvítali by sme však väčšiu informovanosť zo strany štátu a najmä upokojenie situácie, aby sa predišlo panike. Za seba ako predajca môžeme všetkých spotrebiteľov uistiť, že v COOP Jednote sme určite pripravení," dodal Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.Maloobchodná sieť má pokryté zásobovanie prostredníctvom desiatich logistických centier strategicky rozmiestnených po celom Slovensku. Zároveň spolupracuje so stovkami regionálnych dodávateľov, z ktorých najväčšiu časť tvoria pekári. Potravín je dostatok, reťazec však prosí zákazníkov o disciplinovanosť a ohľaduplnosť voči personálu i voči sebe navzájom.COOP Jednota nepoľavila ani v intenzívnom realizovaní bezpečnostných a dezinfekčných opatrení. Prostredníctvom 26 spotrebných družstiev je v intenzívnom kontaktne so štátnymi orgánmi a regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Na všetkých prevádzkach platí zvýšená sanitácia opakovane počas celého dňa.Infomačný servis