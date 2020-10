Tajomstvo z Enfieldu desí dodnes

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.10.2020 (Webnoviny.sk) - "Tesne pred tým ako som umrel, oslepol som. Potom sa dostavilo silné krvácanie, zaspal som a zomrel v rohu, v kresle na prízemí," strašidelný hlas, ktorý sa dá dodnes vypočuť na záznamoch z vyšetrovania jednej z najstrašidelnejších káuz. Hlas, ktorý zachytáva záznam patril údajne Billovi Wilkinsovi a bol zachytený v 70. rokoch niekoľko rokov po jeho smrti. Ak by ste počuli len zvuk záznamu, povedali by ste, že je vystrihnutý z hororového filmu. Mohol by byť, ak by hrubý mužský hlas nevychádzal z tela 11 ročného dieťaťa, Janet Hodgsonovej.Udalosti z pred vyše 30. rokov v anglickom mestečku Enfield dodnes prinášajú mnoho otázok a navodzujú pocit husacej kože. Išlo o jeden z najznámejších prípadov paranormálných aktivít, ktorými sa zaoberali psychológovia, policajti či experti na mysteriózne a okultné javy. Prepadla mu vtedajšia spoločnosť a stala sa horúcou témou trvajúcou niekoľko rokov, a ktorou sa zaoberali médiá po celom svete. Čo sa dialo v dome 284 na Green Street v Enfielde? Mohli si svedkovia ako aj samotná rodina Hodgsonových celú záležitosť vymyslieť? Ako sa to celé skončilo?V roku 1977 sa začali diať čudné veci v dome Peggy Hodgsonovej. Ona a jej 4 deti, Janet - 11, Margaret - 14, Johnny - 10 a Billy - 7 boli priamo v ich dome terorizovaní paranormárnými aktivitami. V jeden večer, ako dala Peggy deti spať, začula z poschodia silný úder. Vybehla hore, aby zistila, čo sa stalo. Keď vošla do Margaretinej a Janetinej izby videla, ako sa komoda nevysvetliteľne posunula cez miestnosť a následne počuli čudné búchanie vychádzajúce zo stien. Ich mama sa snažila komodu zasunúť naspäť, ale bola odtláčaná neznámou silou. Znepokojená Peggy zavolala políciu. Dvaja policajti neskôr tiež vypovedali, že sa priamo na mieste stali svedkami divných javov a že videli stoličku sa hýbať cez celú miestnosť, avšak bez dotyku osôb. Polícia uzavrela celú kauzu tým, že nakoľko nenašli evidenciu o zavinení škody cudzou osobou, prípad nespadá pod ich právomoc.Nasledujúce roky sa javmi v dome v Enfielde zaoberala nezisková organizácia Society for Psychical Research. Jej zástupca Maurice Grosse spolu s Guyom Playfairom, skúseným paranormálnym vyšetrovateľom, sa snažili prísť na kĺb bizarným udalostiam, ktoré sa odohrávali v dome Hodgsonovcov. Stali sa tiež svedkami paranormálnych javov: letiacich predmetov, nábytku, ktorý sa z ničoho nič sám hýbal, grafitov na stenách, fyzických útokov na rodinu Hodgsonových, nevysvetliteľných zvukov vychádzajúcich zo stien a nábytku, vody objavujúcej sa na zemi bez príčiny či dokonca levitovania a hlasov vychádzajúcich z niektorých členov domácnosti. Dokopy existovalo 30 svedkov, ktorí priamo videli a reportovali tieto podivné incidenty.Celá situácia mala najhorší vplyv na deti. Nakoľko boli novinári ponorení do tohto príbehu, deti Hodgsonové sa objavovali na hlavných stranách novín so šokujúcimi titulkami a fotografiami. Deti sa v školách stali terčmi posmeškov a šikany. Janet, ktorá bola hlavnou obeťou poltergeistu (označenie nadprirodzenej bytosti, neviditeľný duch, ktorý sa pohybuje v bytoch, robí hluk, pohybuje s predmetmi a alebo ich aj ničí), skončila až v psychiatrickej nemocnici Maudsley, kde sa podrobila vyšetreniu hlavy pomocou elektrických elektród. Vyšetrenie však nepreukázalo nič abnormálne. Podľa výpovedí sa situácia ukľudnila po tom, ako dom Hodgsonovcov navštívil farár, avšak incidenty nepominuli úplne. Janet so svojou mamou stále počuli zvuky a mali pocit, že ich niekto sleduje.Udalosti z Enfieldu sa stali námetmi viacerých filmových produkcií ako aj dokumentov.si budú môcť aj slovenskí diváci pozrieť minisériu s názvom, ktorá je založená na skutočných udalostiach a vychádza z knihy Guya Lyona Playfaira: This House is Haunted (V tom dome straší). V hlavných úlohách sa predstaví Timothy Spall (Harry Potter, Kráľova reč) ako Maurice Grosse, Matthew Macfadyen (Pýcha a predsudok, Anna Karenina) v role Guya Playfaira ako aj Juliet Stevensonová (Dvere dokorán, Púštny kvet) ako matka Peggy.Ak sa radi bojíte, máte radi všetko mysteriózne, záhady alebo ak sa jednoducho chcete naladiť na dušičkové obdobie, nenechajte si ujsť trojdielnu minisériuktorá budena televíznej stanici Epic Drama Informačný servis