COOP Jednota predstavuje novú značku. TOMU VER poteší zákazníkov s intoleranciami

Vlastná značka pre ľudí s intoleranciou

Potravinové intolerancie: Prečo neustále pribúdajú a ako im predísť?

COOP Jednota – záruka kvality a dostupnosti

20.2.2025 (SITA.sk) -COOP Jednota uviedla novú vlastnú značku TOMU VER, ktorá ponúka kvalitné produkty pre všetkých, ktorí dbajú na vyváženú stravu alebo s ohľadom na stravovacie obmedzenia vyhľadávajú bezlaktózové či bezlepkové potraviny. Ponuka čerstvých mliečnych výrobkov zahŕňa kvalitné bezlaktózové jogurty, rôzne druhy smotany, ale aj mlieko a maslo, ktoré ponúkajú plnú chuť bez obsahu laktózy. Sortiment bezlepkových výrobkov zahŕňa chlebíčky, krekery, keksíky a piškóty, ktoré sú ideálnou voľbou pre ľudí s celiakiou alebo citlivosťou na lepok. Okrem toho je v ponuke aj výber racionálnych potravín vrátane červenej šošovice, proteínového chleba či jačmenných krúpov. V budúcnosti sa sortiment rozšíri o ďalšie proteínové výrobky, ktoré ocenia najmä aktívni ľudia."Značka TOMU VER vznikla ako odpoveď na rastúci záujem o alternatívne a funkčné potraviny. Pri jej tvorbe sme sa zamerali na to, aby zákazníci našli v jej portfóliu presne to, čo najviac potrebujú. Chceme byť sieť potravín pre každého, aby si u nás dokázali vybrať a nakúpiť aj spotrebitelia s intoleranciami či špecifickými potrebami a požiadavkami. Rovnako ako pri našich ďalších vlastných značkách, aj tu kladieme dôraz nielen na kvalitu, ale aj na cenovú výhodnosť. Sortiment TOMU VER bude dostupný predovšetkým v našich formátoch SUPERMARKET a Tempo SUPERMARKET, ktorých na Slovensku prevádzkujeme viac ako 700," uviedlaje stav, pri ktorom telo nedokáže správne stráviť alebo spracovať určité zložky potravy. Na rozdiel od, ktorá spúšťa reakciu imunitného systému, intolerancia je spôsobená hlavne problémami s trávením alebo metabolizmom. "V posledných desaťročiach čoraz viac ľudí hlási problémy s trávením niektorých potravín. Môže sa zdať, že intolerancie sú novým fenoménom, no v skutočnosti existovali vždy – len dnes ich lepšie rozpoznávame. V minulosti sa mnohé potravinové intolerancie jednoducho nepoznali. Ľudia, ktorí mali tráviace problémy, často netušili, čo ich spôsobuje," hovoríPodľa nej k nárastu intolerancií prispieva nielen zvýšená konzumácia priemyselne spracovaných potravín, ale aj zmena črevného mikrobiómu, vysoká úroveň stresu či nedostatok pohybu. Dokonca aj samotné pestovanie plodín sa mení – napríklad pšenica dnes obsahuje viac lepku ako pred 50 rokmi v dôsledku šľachtenia. Podobne aj mlieko prechádza intenzívnym spracovaním, čo môže ovplyvniť jeho stráviteľnosť. "To, že niekto nemá potravinovú intoleranciu ešte neznamená, že sa uňho vo vyššom veku nemôže prejaviť. Preto je dôležité venovať pozornosť výberu kvalitných a prirodzených potravín a dbať na vyváženú stravu. Som rada, že reťazec s najväčším počtom predajní na Slovensku myslí aj na dostupnosť produktov pre ľudí so špecifickými stravovacími potrebami," dodáva Zuzana Líšková.COOP Jednota dlhodobo prináša zákazníkom kvalitné a cenovo dostupné produkty vlastných značiek s dôrazom na slovenský pôvod. Nová značka TOMU VER je ďalším krokom k tomu, aby si každý mohol vybrať potraviny, ktoré vyhovujú jeho potrebám, bez kompromisov v chuti či kvalite. Medzi najpopulárnejšie vlastné značky COOP Jednota patria potraviny pod logom Mamičkine dobroty. Pri výbere produktov tejto kategórie sa COOP Jednota inšpirovala tradičnými domácimi jedlami našich mám a starých mám, na ktoré sme zvyknutí z detstva.Viac informácií o produktoch TOMU VER nájdete na https://coop.sk/sk/tomu-ver Informačný servis