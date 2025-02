V košickom okrese sa udiali dve dopravné nehody, po zrážke pri obci Nižná Hutka zomrel 76-ročný vodič

Trestné stíhanie

Zrážka troch áut

Ťažké zranenia

20.2.2025 (SITA.sk) - Pri obci Nižná Hutka (okres Košice-okolie) skonal pri dopravnej nehode 76-ročný vodič. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová , k nehode došlo v stredu 19. februára okolo 20:00. Zasahovali pri nej všetky záchranné zložky.„Podľa doterajších zistení 76-ročný vodič z okresu Košice-okolie viedol osobné motorové vozidlo značky Škoda Octavia v smere od obce Nižná Hutka na obec Bohdanovce, kde pravdepodobne z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam prešiel s vozidlom v protismernej časti vozovky do šmyku, následne zišiel z cesty a narazil do stromu," priblížila Mésarová.Doplnila, že po nehode vozidlo skončilo na boku, zakliesnené medzi stromami. Muž pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. To, či pred jazdou požil alkohol, alebo iné návykové látky, bude zisťované pri pitve.„Dopravní policajti miesto udalosti dôkladne zadokumentovali aj za účasti znalca z odboru cestná doprava," doplnila krajská policajná hovorkyňa s tým, že presné okolnosti a príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.V stredu v popoludňajších hodinách sa stala iná vážna dopravná nehoda, a to medzi obcami Bidovce a Nižná Kamenica (obe okres Košice-okolie). Zrazili sa pri nej tri autá, na mieste zasahovali všetky záchranné zložky.„Podľa doterajších zistení 69-ročný vodič z okresu Košice okolie viedol osobné motorové vozidlo značky Toyota po ceste II/576 v smere od obce Bidovce na obec Nižná Kamenica, kde pri predchádzaní vozidla značky Honda, ktoré viedol 63-ročný vodič z okresu Košice okolie, ohrozil oproti idúce osobné motorové vozidlo značky Peugeot, ktoré v tom čase viedla 75-ročná vodička z Košíc, a ktorá na vzniknutú situáciu reagovala náhlym prudkým brzdením," opisuje Mésarová priebeh nehody.Doplnila, že vodička následne prešla do protismeru kde sa zrazila s vozidlom značky Toyota. To po zrážke skončilo mimo cesty. Vodička sa následne zrazila aj s Hondou, ktorá skončila mimo cesty, prevrátená na boku.Vodiči a dvaja spolujazdci z vozidiel Peugeot a Honda utrpeli podľa predbežných lekárskych správ ťažké zranenia. Vodiči z Toyoty a Hondy nenafúkali, vodičke z Peugeotu bol nariadený odber biologického materiálu na zistenie prítomnosti alkoholu či iných návykových látok.„Vec prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach okolie, ktorý začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Polícia miesto udalosti dôkladne zadokumentovala, presná príčina vzniku dopravnej nehody a miera zavinenia jej účastníkov je predmetom ďalšieho vyšetrovania," uzavrela Mésarová.