COOP Jednota rokovala s prezidentkou ohľadom chudoby, plytvania potravín a potravinovej pomoci

1.4.2022 (Webnoviny.sk) -"Čelíme mnohým krízam, či už narastajúcej inflácii a s ňou spojenému zdražovaniu potravín a pohonných hmôt alebo konfliktu na Ukrajine. Mnoho Slovákov žije v náročných životných podmienkach, téma chudoby sa skloňuje viac ako kedykoľvek predtým. Jednou z možností ako pomáhať je zefektívnenie potravinovej pomoci ľuďom, ktorí sú vo veľkej životnej núdzi. Som rada, že sme so zástupcami obchodných reťazcov dospeli k zhode a potrebe potravinovej podpory, pretože nikto na Slovensku by sa v aktuálnych krízach nemal cítiť, že sme na neho zabudli," povedala po stretnutí prezidentka SR Zuzana Čaputová. Stretnutia v prezidentskom paláci sa zúčastnil aj minister pôdohospodárstva SR Samuel Vlčan, prezidentka Zväzu obchodu SR Nadežda Machútová, zástupcovia COOP Jednoty Slovensko, Slovenská aliancia moderného obchodu, zástupcovia zahraničných potravinových reťazcov, Potravinovej banky Slovenska, Slovenského červeného kríža a Slovenskej katolíckej charity."Chcel by som sa poďakovať pani prezidentke k zvolaniu takejto diskusie, nakoľko najmä aktuálna spoločensko-politická situácia dokazuje jej mimoriadnu dôležitosť. Zhodli sme sa na potrebe lepšej distribučnej siete pre doručovanie pomoci z potravinových prebytkov cez charitatívne organizácie. Diskutovali sme aj o možnostiach podpory štátu, aby distribúcia potravín mohla byť efektívnejšia," uviedol Branislav Lellák, riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko. "V COOP Jednote plne podporujeme snahu o znižovanie potravinového odpadu, z ktorého sa stal negatívny celosvetový fenomén. Pravidelne tovar s blížiacim sa dátumom minimálnej trvanlivosti preceňujeme a spotrebiteľom ponúkame za zníženú sumu. Dôležité je, aby pomoc, na ktorej sme sa dnes zhodli nebola jednorázová, ale dlhodobá a kontinuálna. Systém COOP Jednota dlhodobo pomáha obyvateľom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Naše regionálne spotrebné družstvá pravidelne intenzívne komunikujú s obecnými úradmi a ľuďom v núdzi poskytujú pomoc vo forme bezplatných nákupov."COOP Jednota v zmysle spoločenskej zodpovednosti intenzívne pomáha aj Ukrajine a ukrajinským utečencom. Krátko po vypuknutí vojenského konfliktu lokálne COOP Jednoty pôsobiace pri hraniciach pružne zareagovali a v koordinácii s miestnymi obecnými úradmi umožnili starostom obcí poskytujúcich utečencom ubytovanie nákup potravín zdarma vo svojich obchodoch. COOP Jednota zároveň na centrálnej, ale aj regionálnej úrovni cez viaceré charitatívne organizácie pomáha Ukrajine finančne, materiálne a zároveň poskytuje potravinovú pomoc. V priebehu marca darovala vo forme financií a materiálneho zabezpečenia viac ako 100 tisíc eur a takmer 25 ton najdôležitejších potravín.Jedným z bodov rokovania v prezidentskom paláci bolo aj usmernenie, ktoré by pomohlo, aby aj čerstvé potraviny ako pečivo, ovocie a zelenina, ktoré tvoria 60-80 percent potravinového odpadu, mohli byť darované. "Aktuálne je to problematicky zadefinované, nakoľko ide o potraviny označené ako rizikové a hrozí pri nich obchodníkom pokuta. Oceňujeme preto prístup pani prezidentky a jej nápomocnosť v komunikácii s ministerstvom pôdohospodárstva v danej téme. Legislatívne úpravy v tejto problematike by sme uvítali," doplnil obchodný riaditeľ COOP Jednoty Slovensko Branislav Lellák.Obchodný systém COOP Jednota spolupracuje s Potravinovou bankou Slovenska od roku 2015 ako na regionálnej tak aj na centrálnej úrovni. V roku 2021 prijal výzvu prezidentky SR a Potravinovej banke Slovenska daroval 12 000 kg potravín pre ľudí v núdzi žijúcich v najmenej rozvinutých okresoch Slovenska. Výberu potravín predchádzala konzultácia so samotnou potravinou bankou, aby boli poskytnuté produkty, ktoré potrebovali najviac. Patrila medzi ne múka, ryža, cestoviny, strukoviny, olej, mix rôznych konzerv a cukrovinky.Informačný servis